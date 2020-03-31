العراق تمد حظر التجول إلى الـ 19 من أبريل لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجول في العراق إلى الـ 19 من أبريل.





وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أنه يمكن السيطرة على وباء كورونا إذا تم تطبيق حظر التجول بصورة صحيحة.





وأعلنت وزارة الصحة بالعراق، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 50 والإصابات إلى 695.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن اصابات ووفيات فيروس كورونا في العراق، فيما اشارت الى أن العراق سجل أعلى نسبة وفيات في حالات كوفيد-19 منذ شباط الماضي في الشرق الأوسط.



وقالت المنظمة في بيان لها، إن "العراق اعلن اليوم عن 42 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في البلاد في 24 شباط 2020 مما يجعل العراق ثاني بلد من حيث عدد الوفيات المرتبطة بمرض COVID19 في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط بعد إيران".



