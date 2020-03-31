هاني الناظر يُعلن طريقة التخلص من فيروس كورونا.. ويطالب بتطبيقها السبت المقبل

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر

 وجه الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، جموع الشعب المصري للاستفادة من التعرض للشمس، في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، والتي ستشهده الأيام المقبلة على وجه التحديد.


وكتب الناظر عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "ادعو حضراتكم وكل المصريين الأيام القادمة باذن الله ومع الزيادة المتدرجة في درجات الحرارة، والتي من المتوقع أن تصل ٣٦ درجة مئوية تقريبا يوم  السبت القادم، وأن تستفيدوا  بالحرارة المرتفعة".

 

وطالب الناظر المواطنين، بعدم استخدام المكيفات، قائلا: "لا داعي لاستخدام أجهزة التكييف سواء في المنازل أو السيارات أو أماكن العمل".

 

وتابع الناظر: "انني من المدرسة العلمية التي تتوقع بإذن الله عدم قدرة فيروس كورونا علي تحمل درجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر بشكل مباشر علي الغطاء الدهني الذي يغلف الفيروس بإلاضافة للتأثير المدمر لأشعة الشمس فوق البنفسجية له".

 

واختتم تدوينته، تعالوا نقعد في البيت ونستحمل الحر ونخلص من الفيروس.


وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.


 وأوضح  مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.


وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.


وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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