هل يعود رونالدو لريال مدريد؟

أشارت تقارير صحفية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، قريب من الرحيل عن البيانكونيري خلال الفترة المقبلة.





حيث أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي يوفنتوس يخطط لوضع خطه من أجل الحفاظ على النادي، من خلال خفض أجور اللاعبين وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، بسبب تفشي فيروس كورونا.





كورونا يواصل تهديده للكرة العالمية

وتسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا، في إيقاف وتعليق كل الأنشطة الرياضية في العالم، وإرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية.





كما تسبب تفشي فيروس كورونا، إلى جعل جميع الأندية في تخفيض أجور اللاعبين والعاملين بالنادي، وهذا ما فعله فريق يوفنتوس الإيطالي.





أزمة تواجه يوفنتوس بسبب رونالدو

ويقابل فريق يوفنتوس أزمة بسبب إرتفاع أجر البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يتقاضى صافي دخل سنوى 31 مليون يورو، منذ إنتقاله من ريال مدريد في صيف 2018.





وقد لا يتمكن فريق يوفنتوس من دفع راتب كريستيانو رونالدو عقب نهاية الأزمة، وهناك سيناريوهات محتملة حول مستقبله بشأن عودة لريال مدريد مره أخرى.





ويفكر جدياً كريستيانو رونالدو والفائز بخمس كرات ذهبية، في مغادرة إيطاليا بعد تخفيض راتبه، ما جعل ريال مدريد في التفكير مرة ثانية في عودة رونالدو إلى ملعب سانتياجو برنابيو، وإنقاذ هجوم الميرنجي.





فهل يعود رونالدو لريال مدريد ويلبي نداء جماهير الفريق الملكي، أم يحاول يوفنتوس في سد حاجات رونالدو من أجل بقاءه في ملعب أليانز ستاديوم؟.