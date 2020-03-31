5 صفقات على طاولة الزمالك في الميركاتو الصيفي

يسعى مسئولوا نادي الزمالك لحسم الصفقات التي يحتاجها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





صفقات الزمالك في الموسم الجديد

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز 5 صفقات على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم ضمهم لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وإليكم التفاصيل:-





1- صالح جمعة رغبة الزمالك المستمرة

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عم رغبته الدائمة في ضم صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي لصفوف الأبيض ليزامل أخيه عبد الله جمعة وبشرط فشخه تعاقده مع الأحمر حيث أن الاعب الدولي السابق ابتعد عن المشاركة مع الفريق في المباريات بسبب عقوبة إيقافه وتصريحات المدرب السويسري رنيه فايلر في عدم رغبته في وجوده داخل جدران القلعة الحمراء.





2- شد وجزب داخل الزمالك بشأن ضم كريم العراقي

الحديث عن ضم كريم العراقي ظهير المصري البورسعيدي امدت منذ يناير الماضي حيث أبدى مسئولوا الزمالك رغبتهم في ضم الاعب بعد المستوى المميز الذي ظهر به الاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تُوج بها الفراعنة، ولكن مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح أن فريقه لن يضم الاعب ، وبتواصل الفجر الرياضي مع مقربين داخل البيت الأبيض اتضح قناعة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بلاعب الأخضر البورسعيدي ولكن الأمر سيحمه مدرب الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





3- أحمد أيمن منصور صفقة الزمالك المنتظرة

رغبة مسئولوا القلعة البيضاء في ضم الظهير أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز ما زلت متواجدة حيث كان الاعب قريباً من ارتداء القميص الأبيض في يناير الماضي ولكن المفاوضات توقفت ومن المتوقع أن تُحسم صفقة ظهير المنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد خاصةً بعد الاتفاق على قيمة العقد السنوية والتي وصلت لـ 8 ملايين جنيه.





4- الزمالك يستقر على خليفة طارق حامد

استقرت إدراة نادي الزمالك على ضم النجم محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة، حيث مسئولو الزمالك أنه خليفة طارق حامد في وسط الملعب، فيما أبدى اللاعب موافقته على الانضمام إلى صفوف الأبيض خاصة بعد اتفاق إدارة الناديين على ضم موهبة وسط الميدان الذي يمتد عقده مع الفريق الدجلاوي لـ3 سنوات مقبلة.





5- حسام حسن صراع الأهلي والزمالك في الصيف

صراع الأهلي والزمالك المرتقب في الصيف هوا حسام حسن نجم هجوم فريق سموحة السكندري حيث طلب فرج عامر رئيس الفريق مبلغ 30 جنيه للموافقة على بيع مهاجمه ، حيث يعتبر المهاجم الدولي رغبة أولى لدى القطبين ومن المتوقع أن تحسم رغبة الاعب لون القميص الذي سيرتديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.