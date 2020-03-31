ليست المرة الأولى التي تدعي فيها إيناس عز الدين المرض (تفاصيل)

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أثارت المطربة إيناس عز الدين ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وظهرت من خلال عدة فيديوهات وهي داخل مستشفى حميات إمبابة.



وهاجمت إيناس المستشفى من خلال فيديو وقامت بتصوير عدة أبراص موجودة في الغرفة التي تتواجد بها للعلاج وأوضحت أنها قد دفعت مبلغ مالي مقابل المكوث بها.



ولكن كذبت وزارة الصحة إيناس وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لم يتم التأكد من إصابة إيناس بكورونا وأن نتيجة التحليل لم تظهر، والغرفة التي تتاجد بها مجانية ولم تدفع اي مبالغ مالية مثلما زعمت.



ولذلك، هاجم البعض إيناس وقالوا أنها تبحث عن الشهرة وتريد تصدر التريند وأن كيف لإنسانة مريضة بكورونا وهو فيروس خطير وفي ذات الوقت تطل بالفيديوهات كل دقيقة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وبعد ثبوت سلبية نتيجة تحليل إيناس عز الدين، فهذه ليست المرة الأولي لها في ادعاء المرض، ولها مواقف عدة نستعرضها لكم عبر الفجر الفني في نقاط موجزة.



نشرت إيناس قبل ذلك صورة لها وقالت إنها تعاني من نزيف بالقولون، وطالبت جمهورها بالدعاء.



وأعلنت أيضًا قبل كذلك أنها تعرضت للإصابة بورم وأنها خلال أيام ستعرف ما إذا كانت النتيجة حميدة أم لا.



ونشرت منذ فترة صورة ليدها وقالت إنها تعرضت للكسر، وأيضًا قالت إنها تعاني من ألم شديد في عينها.



