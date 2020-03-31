مشردًا في شوارع المغرب.. نجل عبد المطلب يستغيث بالملك

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
حالة من الصدمة الشديدة انتابت الجمهور حين أعلن نور نجل الفنان المصري الراحل محمد عبد المطلب عن تشريده في شوارع المغرب، وذلك في تقرير مصور لأحد وسائل الإعلام المغربية

وقال نور محمد عبد المطلب، بأنه يعيش منذ سنوات في المغرب وبعد تقدمه في العمر لم يعد قادرًا صحيًا على العمل، وأعطاه أحد أصدقائه منزلًا يعيش فيه لمدة تزيد عن 12 عامًا.

وأكد "نور" عقب فرض حظر التجوال بالمغرب فوجىء يوم الثلاثاء الماضي أن أسرة صديقه قررت خروجه من المنزل بالرغم من ظروفه الصعبة التي يمر بها، وفي اليوم التالي أرسل الحرس إليه وأخرجوه من المنزل.

وتابع: أخرجوه دون مراعاة ظروفه الصحية وسنه والظروف الحالية التي تمر بها البلاد وكان آخر ما يتخيله حدوث مشكلة مع أسرة صديقه الراحل، وطوال فترة أقامته بالمغرب كانت علاقاته بجيرانه وأصدقائه جيدة جدًا.

وناشد نور محمد عبد المطلب، الجميع بتوصيل صوته إلى المسئولين وملك المغرب شخصيًا لمساعدته في هذه الأزمة التي يمر بها، وايجاد مسكن بديل ليعيش فيه.

ومن الجدير بالذكر أن محمد عبد المطلب، مطرب مصري شهير من زمن الفن الجميل قدم عدد من الأغاني الناجحة جدًا ومنها "رمضان جانا" التي تذاع دائمًا في شهر رمضان المبارك، وأيضًا "ساكن في حي السيدة"، "ما بيسألش عليا ابدًا" والعديد من الأغاني.

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