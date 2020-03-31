كامل الوزير يزف بشرى سارة بشأن السكة الحديد.. ويعلن موعد الانطلاق (فيديو)

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات إنه من الصعب إغلاق المصانع والتصدير والاستيراد والمشروعات القومية، ولكن يجب تطهير الأماكن المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستمرار الحياة في المصانع رغم أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن فيروس كورونا لن يهزم إرادة المصريين، متابعا: "سنخرج من محنة الفيروس أقوياء ومشروعاتنا قائمة وتعمل".

ونوه بأن الوزارة تعمل وفقا الخطة بأن يكون في 30 يونيو القادم سكة حديد متطورة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وعد المصريين بسكة حديد متطورة وأمنى.

وتابع وزير النقل والمواصلات: "عندما توليت المسئولية كان 50 % من قطارات السكة الحديد لا تعمل"

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