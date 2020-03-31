5 علامات يقدمها خبير لغة الجسد تكشف أنك فريسة ليوم "كذبة أبريل"

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تعرف بكذبة إبريل وتعرف أيضًا بكدبة نيسان، وهي مناسبة عامة تقليدية، تحدث في معظم دول العالم، ويقوم فيها الأشخاص باليوم الأول من شهر إبريل، بتبادل المزح والأكاذيب بأشكال مختلفة، ولكن من المتوقع أن لا يقوم بها الكثير من الأشخاص في هذا العام، نتيجة ما يشهده العالم من فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر بشكل كبير، ويهدد حياة الملايين حول العالم.



ويقدم خبير لغة الجسد، "روبرت فيبس"، 5 علامات مميزة يمكنك بها أكتشاف إذا كان من أمامك يكذب عليك أم لا في يوم الكذب الشهير بيوم "كذبة إبريل"، والتي سنوضحها لكم خلال السطور القادمة.



1- تعابير الوجه الدقيقة



قال السيد فيبس: "تعد تعبيرات الوجه الدقيقة واحدة من أفضل المؤشرات على أن شخصا ما يخفي شيئا عنك، لأنها تظهر دون وعي الكاذب، وبالتالي لا توجد طريقة لوقفها. وتدوم هذه التعابير أقل من ¼ من الثانية، قبل تبني التعبير الذي نريد أن يراه الناس".



2- حركات العين



أوضح فيبس أن معظم الناس ينظرون إلى أقصى اليسار عند تذكرهم للذكريات المرئية، لذا يمكن كشفهم عند سؤالهم عن هذه الذكريات، مع عدم نظرهم إلى اليسار".



3- حركات اليد



عندما يكذب الأشخاص، تصبح حركات أيديهم أكثر حيوية، ولكن بشكل غير متزامن مع ما يقولونه.



4- معدل رمش العيون



قال فيبس: "غالبا ما يحدّق الكاذب الخبير مباشرة في أعين الأشخاص أثناء الحديث، في حين يشعر الكثيرون بعدم الارتياح أثناء الكذب مع زيادة مفاجئة في معدل رمش العيون".



5- حركة الساق والقدمين



لكشف الكذب يوم "كذبة أبريل"، راقب حركات الساقين والقدمين، حيث أن لف ساق واحدة حول كاحل الساق الأخرى، يشير إلى عدم الارتياح والكذب.

