إنييستا ينضم لمشروع غاسول ونادال

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
انضم قائد برشلونة الإسباني سابقاً ولاعب فيسل كوبي الياباني حالياً، أندريس إنييستا، اليوم الثلاثاء، للمشروع التضامني الذي يحمل شعار (أفضل انتصاراتنا) تحت رعاية كل من الصليب الأحمر والنجمين باو غاسول ورافائيل نادال لمواجهة فيروس كورونا المتفشي في العالم حالياً.

وأعلن صاحب هدف تتويج إسبانيا بمونديال العالم 2010 في جنوب أفريقيا عن هذا الأمر عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار "الرسام" إلى أنه قدم إسهامه بالفعل في المشروع، في الوقت الذي أثنى فيه على مبادرة نجمي الرياضة في إسبانيا.

وبهذا ينضم قائد "البلاوغرانا" السابق لقائمة طويلة من الرياضيين الذين أعلونا مشاركتهم في هذا المشروع الذي يهدف إلى جمع 11 مليون يورو لمحاربة فيروس (كوفيد-19).

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