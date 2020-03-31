سامي عبدالعزيز: كامل الوزير لا يكابر.. وهذا رأيي في متحدث الحكومة (فيديو)

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علق الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة على أزمة فيروس كورونا قائلًا: "مصر صلبة.. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله".



وأشاد "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، بجهود وزير النقل المهندس كامل الوزير في إدارة ملف الوزارة، حيث قال: "الله يبارك في طاقته وعطائه.. كامل الوزير لا يكابر إذا أخطأ وهذه الميزة تحسب للمسؤول الواثق في نفسه".



كما ثمن دور المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، في توضيح الحقائق، مشيرًا إلى أن حديثه منضبط في حديثه ويتلزم بالدقة.



ووجه حديثه للإعلامي أحمد موسى قائلًا: "أقسم بالله أصبحت نقطة للالتقاء والتواصل بين الرأى العام والمسئولين؛ لأن لديك حماسة دون اندفاع، وجرأة في الحوار دون تجاوز، وبساطة في الحديث مع المواطنين فضلًا عن حوارات حصرية"، موضحًا أن محافظ البنك المركزي طارق عامر الذي دخل في مداخلة هاتفية مع البرنامج لم يقم بإجراء حوار أو مداخلة على الهواء منذ 3 سنوات ونصف.

