سامي عبدالعزيز: كامل الوزير لا يكابر.. وهذا رأيي في متحدث الحكومة (فيديو)

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علق الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة على أزمة فيروس كورونا قائلًا: "مصر صلبة.. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله".

وأشاد "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، بجهود وزير النقل المهندس كامل الوزير في إدارة ملف الوزارة، حيث قال: "الله يبارك في طاقته وعطائه.. كامل الوزير لا يكابر إذا أخطأ وهذه الميزة تحسب للمسؤول الواثق في نفسه".

كما ثمن دور المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، في توضيح الحقائق، مشيرًا إلى أن حديثه منضبط في حديثه ويتلزم بالدقة.

ووجه حديثه للإعلامي أحمد موسى قائلًا: "أقسم بالله أصبحت نقطة للالتقاء والتواصل بين الرأى العام والمسئولين؛ لأن لديك حماسة دون اندفاع، وجرأة في الحوار دون تجاوز، وبساطة في الحديث مع المواطنين فضلًا عن حوارات حصرية"، موضحًا أن محافظ البنك المركزي طارق عامر الذي دخل في مداخلة هاتفية مع البرنامج لم يقم بإجراء حوار أو مداخلة على الهواء منذ 3 سنوات ونصف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادر سعد كورونا كامل الوزير سامي عبدالعزيز

أخبار تهمك

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ حوالي 3 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 12 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بعد شائعات تحويل سيارته الخاصة لأجرة.. هذه رسالة شيرين لـ توفيق عبد الحميد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ ساعتين و 31 دقيقة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 7 ساعات

"الديهي" منفعلًا لرفض العائدين من الكويت الذهاب للحجر الصحي: "مش بمزاجكم"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ ساعة و نصف

هاني الناظر يُعلن طريقة التخلص من فيروس كورونا.. ويطالب بتطبيقها السبت المقبل

منذ أقل من ساعتين

محمد الباز : لن اعتذر لـ ساويرس.. "محدش أكبر من الشعب المصري"

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ حوالي 7 ساعات

"البترول" تكشف حقيقة إعلان أسعار الوقود الجديدة

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

جد طفل الشروق: "كنا بنموت في اليوم ألف مرة"

والد الطالب المتوفي في المدرسة يكشف تفاصيل الحادث (فيديو)

مصطفى كامل: صوت عمر كمال وحسن شاكوش أفضل من أعضاء بنقابة المهن الموسيقية

بعد انسحابه.. "الإبراشي" يُوجه رسالة لوزير النقل: "أنت بلدياتي"

شاهد.. سبب انسحاب وزير النقل من مداخلة هاتفية مع الإبراشي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

08:48 م

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

06:50 م

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

08:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم