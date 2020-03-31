الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.. مشاهير أنهت مسيرته العدالة

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في حياة المشاهير الكثير من الحكايات خلال مسيرتهم ومنها التي انهت مسيرتهم في ساحات القضاء



ومن خلال هذا التقرير نُقدم لكم بوابة "الفجر الفني" المشاهير التي أنهت مسيرتهم العدالة



1- حسن عابدين



تطوع الفنان حسن عابدين، في عمر الـ17 عامًا مع الفدائيين وسافر معهم إلى فلسطين عام 1948 دون أن يعلم والديه كي لا يعترضا وحزم امتعته وسافر.



تدرب "عابدين" على أيدي أيدي ظباط من الجيش المصري، ونفذ أكثر من عملية فدائية ضد الإسرائليين، وهناك تعرف على صديق عمره الفنان إبراهيم الشامي، والمخرج المسرحي نبيل الألفي.



ظل في فلسطين يحارب لمدة عامين وألقي القبض عليه بعد قيامه بأكثر من عملية فدائية وبصحبته 4 من زملائه وحكم عليهم بالإعدام.



عقب النطق بالحكم بالإعدام دخل فدائي قاعة المحكمة وهو ابن عم المطرب عبد اللطيف التلباني، وهدد القاضي بنسف المحكمة بحزام ناسف يرتديه وقنبلتين يحملهما معه.



وفر حسن عابدين وزملائه بالهرب بفضل ذلك الفدائي، وسافر لغزة ومنها لسيناء سيرًا على الأقدام لمدة شهرين، وعاد لأهله ليفاجئوا بعودته من حرب فلسطين.





2- بطرس رؤوف غالي



ممثل ومنقب عن الأثار، ودبلوماسي أجنبي سابق، ومسئول في شركة شحن أعضاء واحدة من كبرى شبكات تهريب الآثار المصرية للخارج وشقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وهو آخر وزير مالية في حقبة مبارك.



قام بتهريب أكثر من 21 ألف قطعة أثرية للخارج قبل اكتشافها واستعادتها من إيطاليا بعد ضبطها في ميناء ساليرنو في حاوية دبلوماسية تخص الدبلوماسي السابق، وأخرجها المتهمون من ميناء الأسكندرية بالعام قبل الماضي.



وكان دور بطرس غالي، في القضية هو ممول عمليات البحث والشحن والتهريب عن طريق القنصل الفخري السابق لإيطاليا في الأقصر من خلال حاوية دبلوماسية تحمل اسمه من الموانئ المصرية إلى الموانئ الإيطالية، ومن ثم تسليمها بالخارج.



وتم القبض عليه وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 30 عامًا وغرامة قدرها 6 ملايين جنيه باتهامه بتهريب آثار مصرية للخارج.



شارك بطرس رؤوف غالي، في عدة أعمال فنية ومنها الديلر، تيمور وشفيقة، سمير وشهير وبهير، عين شمس، والأعمال الدرامية منها: "عرفة البحر، حارة اليهود، فرح ليلى".





3- ميمي شكيب



اشتركت الفنانة ميمي شكيب، في أشهر قضية دعارة بالوسط الفني المعروفة إعلاميًا بـ"الرقيق الأبيض".



ألقي القبض عليها بتهمة تسهيل الدعارة وكان ذلك في منتصف السبعينات، ابتعدت ميمي شكيب، عن الأضواء بعد هذه القضية برغم حصولها على البراءة.



وبعد الضغوط النفسية التي تعرضت لها بعدها أصيبت بأزمة نفسية اضطرت على أثرها أن توضع في احدى المصحات لتلقي العلاج.



ميمي شكيب، تزوجت من الفنان سراج منير، وتوفى عام 1957 وهب شقيقة الفنانة زوزو شكيب.



بدأ ميمي شكيب، مسيرتها الفنية في فرقة نجيب الريحاني، وتتلنذت على يده وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية ومن أبرزها دهب.





4- ابراهيم الشامي



شارك هو الآخر مع صديق عمره الفنان حسن عابدين، في أكثر من عملية في فدائية في فلسطين عام 1948 وتعرف عليه بها، كما شارك في احدى الكتائب التابعة للجيش المصري.