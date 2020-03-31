الأهلي: مستعدون للاستمرار في دعم مؤمن زكريا بشرط..!

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شرح شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي كيفية تعامل مجلس إدارة النادي الأحمر مع مسألة علاج مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر.



وقال فؤاد في تصريحات تلفزيونية :"هناك الكثير من الأقاويل التي تداولت حول هذا الموضوع وخرجت العديد من التكهنات".



وأضاف :"النادي الأهلي حريص على دائما على مساعدة مؤمن زكريا والذي لا يربطه أي تعاقد مع النادي ولم يتم قيده في قائمة الأول، فهو يمر بظروف صعبة ونتمنى له الشفاء".



وتابع :"في الثامن والعشرين من يناير الماضي تم صدور قرار من مجلس الإدارة بمساعدة مؤمن زكريا بمبلغ مليون و200 ألف جنيه وقام النادي الأهلي بإرسال مذكرة للجهات المختصة بعد الاجتماع الخاص بمجلس الإدارة بيومين فقط".



وواصل :"الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي أرسل مذكرة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وتمت الموافقة على صرف 600 ألف جنيه للاعب".



وزاد :"في 15 فبراير الماضي تم استخراج شيك بالمبلغ الذي وافقت عليه وزارة الشباب والرياضة، ومن المفترض أن يأتي مؤمن لكي يستمله".



واختتم حديثه :"الأهلي لن يتخلى عن مؤمن زكريا ومستعد لصرف أضعاف أضعاف المبلغ بشرط الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة، فالكابتن محمود الخطيب طلب شخصيا توضيح الأمر".