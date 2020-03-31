أسعار البنزين في مصر 2020 الجديدة .. تفاصيل خفض أسعار البنزين والسولار بداية أبريل 2020

أسعار البنزين الجديدة في مصر 2020، تداولت صحف مصرية رسمية خبر خفض أسعار البنزين والسولار في مصر خلال شهر أبريل بنسبة 10 بالمائة، بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، ونقلت مصادر عن لجنة تسعير الوقود انتهاء اللجنة من وضع الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، بعد وضع نتائج المراجعة الثالثة لأسعار الوقود وفقاً لآلية التسعير التي تتبعها الحكومة المصرية في هذا الشأن.

خفض سعر البنزين في مصر أبريل 2020





وبعد انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى مادون 30 دولار حالياً، أوصت لجنة تسعير الوقود بخفض أسعار الوقود بنسبة 10 بالمائة وهي النسبة التي تم وضعها للتوصية حسب ارتفاع أو انخفاض سعر البترول عالمياً شهرياً، وبجانب انخفاض أسعار النفط انخفض الطلب على الوقود والبترول بشكل عام بسبب الظروف الحالية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد مخلفاً أزمة اقتصادية عالمية.









أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر 2020





ومن المقرر أن تعلن لجنة تسعير الوقود عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار في مصر غداً الأربعاء الموافق الأول من شهر أبريل 2020، وتفاصيل هذه الأسعار.









أسعار البنزين والسولار في مصر أبريل 2020





سعر البنزين والسولار (80) : 50 قرشًا/لتر ، السعر الجديد : يعلن 1 أبريل 2020.





سعر البنزين (92) : 75 قرش/لتر ، السعر الجديد : يعلن 1 أبريل 2020.





سعر البنزين (95) : 75 قرش/لتر، السعر الجديد: يعلن 1 أبريل 2020.









يذكر بأن آلية التسعير المعتمدة عند لجنة تسعير الوقود والتي صادق عليها مجلس الوزراء المصري، تتضمن معادلة سعرية وفقاً للسعر العالمي لخام برنت مع سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى تكاليف أخرى يتم التعديل عليها بشكل دوري.



