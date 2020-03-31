13 مليار دولار مبيعات البقالة في بريطانيا في أربع أسابيع

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:22 م
مبيعات البقالة
مبيعات البقالة

سجلت مبيعات البقالة في بريطانيا مستويات قياسية في الفترة الأخيرة من أجل التخزين، حيث ارتفعت مبيعات البقالة في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي يتجاوز 13 مليار دولار خلال الـ4 أسابيع المنتهية في 22 مارس ،  قبل إغلاق البلاد لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" .

وقالت شركة أبحاث السوق "كانتار"في بيان اليوم الثلاثاء، إن مبيعات البقالة في المملكة المتحدة قفزت أكثر من الخمس إلى رقم قياسي بلغ 10.8 مليار جنيه إسترليني (13.3 مليار دولار) في الأسابيع الأربعة حتى 22 مارس  الجاري .

وأضافت الشركة أن متوسط الإنفاق اليومي للأسر بلغ 62.92 جنيه إسترليني (77.36 دولارًا) على مدى الأسابيع الأربعة ، وهو ما يعادل شراء بقالة لمدة خمسة أيام .

وقال "فريزر مكيفيت" رئيس قسم البيع بالتجزئة والمستهلكين في "كانتار": "هذا أعلى بكثير من المستويات التي شوهدت في عيد الميلاد، وهو أكثر الأوقات ازدحامًا في العام في ظل الظروف الطبيعية" .

وقفزت المبيعات بنسبة 20.6 بالمائة على أساس سنوي ، في حين ارتفع الإنفاق على البقالة عبر الإنترنت بنسبة 13بالمائة خلال الشهر الجاري قبل أن يقرر رئيس الوزراء "بوريس جونسون" البدء في الإغلاق في 23 مارس  لمنع انتشار فيروس كورونا .


سجلت بريطانيا أعلى قفزة يومية في حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت إلى 381 حالة وفاة بسبب الفيروس اليوم الثلاثاء ، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء تفشى الفيروس إلى نحو 1800 .

وترجع الزيادة في حالات الوفاة ، التي وصلت نسبتها إلى 27 % ، فى جانب منها إلى إدراج بضع عشرات من الوفيات حدثت خارج المستشفيات ولم تكن مدرجة سابقا في بيانات كورونا في بريطانيا، وفقا للحكومة .

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 25 ألفا و150 حالة من بين 143 ألف شخص خضعوا للفحص .


وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت الأسبوع الماضي أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ، ثبتت إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد بعد أن بدت عليه "أعراض خفيفة" .

كما أعلن وزير الصحة البريطاني ، مات هانكوك، هو الآخر ، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

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