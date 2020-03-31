لينك مباشر وسريع.. خطوات الاستعلام عن فاتوة التليفون الأرضي شهر أبريل عبر موقع WE

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:26 م
فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل
فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل
يزداد البحث في هذه الأيام عن فاتوة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2020 وذلك لمن يدخل قائمة الاشتراك الربع سنوي، والذي يأتي كل 4أشهر، من أجل الاستعلام وتجنب انقطاع الخدمة.

سداد فاتوة التليفون الأرضي شهر أبريل

ويسعى المشتركون إلى سرعة سداد فاتورة فاتوة التليفون الأرضي عن شهر عبر موقع المصرية للاتصالات لمنع الازدحام، كإجراء وقائي واحترازي لمنع تفشي "كورونا".

فاتوة التليفون الأرضي شهر أبريل أون لاين

ويمكنك الدفع "أون لاين" ومعرفة فاتوة التليفون الأرضي عن شهر أبريل دون لذهاب لمقر الفرع لما تمر به دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

طرق دفع فاتوة التليفون الأرضي شهر أبريل

وتتيح المصرية للاتصالات طرق عديدة لسداد فاتوة التليفون الأرضي عن شهر أبريل والاطلاع علي قيمة الفاتورة وتجنب قطع الخدمة، ولاسيمًا في ظل أهمية الإنترنت في هذه الأيام حيث جلس غالبية الأشخاص في منازلهم ويديرون أعمالهم من المنزل، ما يجعلهم ينأون عن قطع الخدمة، بالمبادرة بدفع الفاتورة.

خدمات دفع فاتوة التليفون الأرضي شهر أبريل

وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على تلبية خدمة متابعينا، والقيام بدورنا الاجتمعاي الإيجابي في ذلك الوقت العصيب، نتيج لكم رابط مباشر للاستعلام ودفع فاتوة التليفون الأرضي عن شهر أبريل، وسداد الفاتورة دون الذهاب إلى أفرع المصرية للاتصالاتبالتوجه إلى ماكينات صرف، "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وميزة.

مد فترة السماح لدفع فاتوة التليفون الأرضي شهر أبريل 

وقررت الشكرة المصرية للاتصالات مد فترة سماح لدفع فاتوة التليفون الأرضي عن شهر أبريل للمشتركين لمدة 30 يومًا للسداد لما تمر به البلاد وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية، لتجنب الاختلاط والزحام، ويمكن الدفع من خلال:


الاستعلام ودفع فاتوة التليفون الأرضي شهر أبريل من "هنا". 



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