أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: الأهلي يكشف موقفه من انضمام نجم الفريق إلى الأبيض.. موقف النادي من رحيل صبحي.. ميدو يدافع عن الحضري

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء ٣١ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها موقف الأهلي من انضمام نجم الفريق إلى الزمالك وموقف الزمالك من رحيل صبحي وميدو يدعم الحضري وغيرها من الأخبار الهامة.









الأهلي يكشف موقفه من انضمام نجم الفريق إلى الزمالك

كشف النادي الأهلي عن موقفه من انضمام واحد من نجوم الفريق إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي أنه لا يمانع في رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق إلى الزمالك في نهاية الموسم الجاري فمن الأفضل له أن ينضم إلى نادي يحصل معه على فرصة مشاركة.





خيانة منتظرة.. لاعب الزمالك السابق معروض على الأهلي

طرح أحد وكلاء اللاعبين على النادي الأهلي فكرة التعاقد مع التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك السابق وسودوفا الليتوانى الحالي والذي رحل بفسخ عقده مع النادي الأبيض.





واشتغل احد الوكلاء مماطلة أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي لعقده مع النادي ليقوم بعرض حمدي النقاز على إدارة النادي للتعاقد معه في الصيف المقبل.





الزمالك يوضح موقفه من رحيل محمد صبحي

أوضح مجلس إدارة نادي الزمالك موقفه من رحيل الحارس الشاب محمد صبحي عن صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.





وأكد النادي على رفضه التام لفكرة التفريط في خدمات الحارس الشاب محمد صبحي، في ظل رغبة عدد من الأندية الحصول على خدماته على سبيل الاعارة في الصيف المقبل.





الكشف عن سبب تأخر الزمالك في تجديد عقد كارتيرون

كشف نادي الزمالك عن سبب تأخر النادي في تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وقال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك في تصريحات إذاعية بشأن تجديد عقد كارتيرون: "لم نحسم حتى الآن ملف تجديد عقد كارتيرون، نرغب في إنهاء الأمر بتجديد عقد المدرب بفضل ما حققه مع الفريق بالفوز ببطولتي السوبر".





وتابع: " الإجراءات الاحترازية التي نواجهها لمكافحة فيروس كورونا سبب عدم تجديد عقد كارتيرون حتى الآن".





مدرب الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك معه

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تفاصيل مفاوضات مسئولو النادي الأحمر معه قبل تولي المهمة رسميا.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أول حديث كان مع خالد مرتجي من النادي الأهلي، وتم دراسة العرض وفي النهاية اتفقنا وتوصلنا لنقطة معينة ووقعت للعقد".





وتابع :"فكرنا في بنود التعاقد وبالتالي كان لا بد من أعرف كيف أضع قدمي وفي النهاية اتفقنا وشعرت بأنني قادر على النجاح مع الأهلي".





ميدو يدافع عن الحضري بعد تصريحاته ضد الزمالك

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن تصريحات عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر بشأن فترة تواجد الأخير في صفوف الأبيض.





وقال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك المحترف في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" : " تأكدت من الحضري بأنه لم يكن يقصد أبدا التقليل من قيمة نادي الزمالك وأكد لي أنه يقدر الفريق وجماهيره وهو ما أكدته لكم اليوم قبل حتى أن اتحدث معه".



