مؤرخ يكشف مفاجأت حول أصل الاحتفال بـ"كذبة أبريل"

لماذا نحتفل بكذبة أبريلنيسان؟



قول أندريا ليفسي، عند سؤاله عن السبب وراء احتفال العالم بيوم "كذبة إبريل": لا أحد يعرف على نحو دقيق من أين جاء الاحتفال بكذبة أبريل، ولكن هناك عدة نظريات عن أصل هذا الاحتفال"، نرصدها لكم خلال السطور القادمة.



قصائد الشِعر



ويري البعض بأن بداية "كذبة أبريل"، كانت مع الشاعر الإنجليزي جيوفري تشوسر في القرن الرابع عشر. ففي شعر "تشوسر": "يخدع الثعلب الديك الذي كاد يؤكل".



ورغم أن الشاعر لم يشر مباشرة إلى الفاتح من أبريلنيسان إلا أن القصيدة تقول: "بعد 32 يوما من بداية مارس" والتي ترجمها الناس إلى الأول من أبريل.



ومن يرفض هذه النظرية يرى أن الشاعر استخدم كلمات مربكة ليمازح الناس بقصيدته.



التقويم



بعض آخر يرى أن تقليد كذبة أبريل بدأ مع التقويم قديمًا، في أيام الرومان الذي كانوا يحتفلون ببداية العام أو الفصل عندما تنقلب الأمور رأسا على عقب ولأن الأجواء تتغير في الربيع بشهر إبريل، فاعتقد الناس أن كذبة أبريل جاءت من هنا، وقد اعتبر أن أولئك الذين واصلوا الاحتفال بالعام الجديد في نهاية مارس بدلا من أول يناير كما نفعل اليوم حمقى وأطلقت عليهم النكات.



الصيد في أوروبا



ويقول أندريا:" إن أول تسجيل رصد للاحتفال بكذبة أبريل كان في فرنسا وهولندا في القرن السادس عشر لذلك يعتقد البعض أن لهذا الاحتفال جذورا في شمال أوروبا وامتد إلى بريطانيا.



وفي بعض مناطق أوروبا يعرف باسم يوم صيد أبريل نظرا لأن الناس اعتقدوا أن هناك الكثير من الأسماك في الجداول والأنهار الفرنسية في أول أبريل وأنه من السهل صيدها وسرعان ما تحول الأمر إلى تقليد بخداع الناس في هذا التاريخ.



أبريل يأتي ومعه أكاذيبه



ويقول أندريا:" ومازال البعض في فرنسا، وغيرها من مناطق أوروبا، يمارس مزحة لصق ورقة مرسوم عليها سمكة على ظهر شخص ما فضلا عن تقديم الشكولاته على شكل أسماك كهدايا."



وهكذا لا يبدو على نحو دقيق من أين جاء الاحتفال بهذا اليوم، ولكن المؤكد أن الناس يحتفون بهذا اليوم منذ زمن بعيد، فخذ حذرك في الفاتح من أبريلنيسان.

مع بداية اليوم الأول من شهر إبريل يقوم البعض في التفكير في إطلاق "الأكاذيب" بين الاصداقاء والاسرة، لانه اليوم الذي يعتاد فيه الأشحاص والمزاح خداع بعضهم البعض، وهو يوم تقليدي ليس عيدًا وطنيًا ولا مناسبة رسمية، ويحتفل به الكثير من الأشخاص حول العالم باستثناء سبانيا وألماني"، ويأتي السبب وراء ذلك احتفال اسبانيا بيوم مقدس دينيًا، وألمانيا يوافق هذا اليوم معها ميلاد الزعيم الألماني "بسمارك".وقال المؤرخ بجامعة بريستول، أندريا ليفسي، إن إيطاليا تحتفل به منذ القرن التاسع عشر: "إن الناس تحتفل بهذا اليوم في بريطانيا منذ القرن التاسع عشر."