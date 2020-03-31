سامي عبدالعزيز: 75% من المناهج الجامعية تم تحميلها على الإنترنت

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:39 م
الدكتور سامي عبدالعزيز
الدكتور سامي عبدالعزيز
داليا الحسين
قال الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إن 75% من المناهج الجامعية والمقررات على مستوى الجامعات المصرية تم تحميلها مواقع ميسرة ومبسطة، موضحًا أن المناهج محملة على شكل فيديوهات لمحاضرات.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن هناك صفحات فيس بوك متخصصة للحوار بين الأساتذة والطلاب، معلقًا: " نرفع القبعة للجيل الجديد من الهيئة المعاونة والمدرسين والمعيدين الذين وقفوا بجانب أساتذتهم الكبار وساعدوهم في عمليات تحميل المناهج".

وأشار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إلى أنه 90% من مقررات ومناهج الكليات المختلفة لجامعة القاهرة على الإنترنت، لافتًا إلى أن المناهج متاحة على موقع "الجامعة" والجروبات الخاصة عبر فيس بوك.

وتابع: "اقتربنا على 50% من مساحة التعليم التفاعلي المسمى التعليم عن بعد"، مردفًا: "لدينا حوالي 2.5 مليون طالب في الجامعات الحكومية والخاصة علاوة على 600 ألف طالب بالمعاهد و120 ألف عضوا في هيئة التدريس بالجامعات، بالإضافة إلى الهيئات المعاونة بمعنى عدد يقارب 4 ملايين مواطن مخالطين لأسرهم، وإذا تم الحفاظ على صحتهم حفظنا على صحة 20 مليون مواطن".

وأشاد بجهود وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار في إطار مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أنه في حالة انعقاد دائم مع المجلس الأعلى للجامعات عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة.

ونوه إلى أن تم وضع سيناريوهات مختلفة لأزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" فيما يخص العملية التعليمية والامتحانات، متابعا: "كل الأمور محسوب ليها حسابات دقيقة".

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