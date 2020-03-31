فان جوخ يعود للأضواء بعد سرقة لوحته من المتحف الهولندي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:42 م
فان جوخ
فان جوخ
تصدر فان جوخ الرسام الهولندي الشهير "ترند" محرك البحث جوجل، بعد سرقة لوحته من المتحف الهولندي، ولم يعثر على الجناة حتى الآن، في موقف غريب، نشر العديد من التساؤولات حول السارق.

فان جوخ

وأعرب متحف سينجر لارين جان رودولف دي لورم الهولندي، عن حزنه الشديد بعد سرقة لوحة الفنان فان جوخ مؤكدًا على الفراغ الفني الذي ستسببه تلك اللوحة التي سحبت من مكانها دون وجود أثر للسرقة.

سرقة لوحة فان جوخ

وقال المتحف الهولندي، إن لوحة الربيع لفناننا الكبير فان جوخ سرقت مشيرين إلى أن الفن لا يزال موجودًا، فهو الذي يبهر الجميع ويجعل الناس مستمتعين وفي راحة.

أهمية لوحة فان جوخ المسروقة

وأضاف المتحف: "الفن ذو أهمية كبيرة لثقافتنا"، مغربًا عن أهمية لوحة فان جوخ التي سرقت، آملين في إيجادها وإعادتها لوضعه بالمتحف الهولندي، لتسد الفراغ التي ستتركه، تلك اللوحة الخالدة.

مناشدة لاستعادة لوحة فان جوخ

وطالب المتحف المحيطين بتفريغ الكاميرات على أمل رصد تحركات من سرقوا لوحة فان جوخ أو وجود صور يمكن من خلالها التعرف على هويتهم وتقديمهم للشرطة.

التحقيقات في لوحة فان جوخ

وتعمل التحقيقات المختلفة بالتعاون بين الشرطة والمتحف، مستندين على الطب الشرعى، والتحقيقات التكتيكية، وخبراء السرقة من التحقيق الوطنى والشرطة فى الفريق الأساسى، لمعرفة سارقي لوحة فان جوخ التي لا تقدر بمال.

اسم لوحة فان جوخ المسروقة

وتحمل لوحة فان جوخ المسروقة اسم "حديقة دير نونن فى الربيع، ورسمت في عام  1884 في وقت كان يقيم في منزل والده"، وتبلغ قيمة اللوحة تبلغ قيمتها 6 ملايين يورو، إلى جانب قيمتها الأدبية والفنية الكبيرة.



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