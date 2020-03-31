أشهر 5 صفقات مجانية في العالم بصيف 2020

اقترب سوق الانتقالات الصيفية في كرة القدم لعام 2020 من الإنطلاق في العالم أجمعه بمجرد حلول شهر يونيو.





وبالطبع ينتظر جماهير كرة القدم إنطلاق سوق الانتقالات الصيفية لمشاهدة المفاجآت التي يحملها معه في كل عام والتي تقوم بها الأندية الكبيرة كالعادة واللاعبين المشهورين.





ويوجد العديد من اللاعبين الذين سيكونون متاحيين في سوق الانقتالات الصيفية القادمة بشكل مجاني بسبب انتهاء عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الجاري.





ويستعرض لكم موقع "الفجر" أسماء أبرز 5 لاعبين متاحين مجانا في سوق الانقتالات الصيفية القادمة كالآتي:





1- ويليان

نجم نادي تشيلسي الإنجليزي والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري مع البلوز وقد رفض تجديد عقده ويهتم به العديد من الأندية أبرزها برشلونة وإنتر ميلان.





2- إيفان راكيتيتش

لاعب وسط نادي برشلونة وينتهي عقده بنهاية هذا الموسم ورفض هو الأخر تجديد عقده وكان يرغب في الرحيل منذ الشتاء الماضي بسبب عدم شعوره بالراحة مع النادي ويعتبر نادي إنتر ميلان أبرز المهتمين بضمه في الصيف.





3- سيرجيو راموس

مدافع وقائد نادي ريال مدريد وينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم وحتى الآن هناك خلاف بينه وبين النادي بشأن تجديد العقد ومن المرجح أن يرحل في الصيف القادم ولكن لم يحدد وجهته حتى الآن.





4- إيديسون كافاني

مهاجم نادي باريس سان جيرمان والذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري وقرر الرحيل بسبب قلة مشاركته وعدم الاعتماد عليه هذا الموسم ومن المرجح أن ينضم إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.





5- دريس ميرتنز

جناح نادي نابولي والذي ينتهي عقده هو الأخر مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضمه أبرزها نادي ريال مدريد ونادي أتلتيكو مدريد.