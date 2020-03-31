"البترول" تكشف حقيقة إعلان أسعار الوقود الجديدة
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 10:41 م
أعلنت وزارة البترول والثورة المعدنية، عن أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضى لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام المقبلة وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
ونفي حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، صحة أسعار الوقود المتداولة خلال شهر أبريل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضى لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام المقبلة وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأوضح أن لجنة التسعير تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف وتكاليف تداول المنتجات البترولية.
يترقب المواطنين إعلان أسعار البنزين الجديدة للفترة من أبريل إلي نهاية يونيو، مع وجود شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي حول تخفيض جديد في سعر البنزين لتشير أن بنزين 92 سيسجل 6 جنيهات وبنزين 80 يسجل 4.75 جنيه، والسولار 5 جنيهات للتر، وإسطوانة البوتجاز بسعر 55 جنيهًا، وهو الأمر الذي لا أساس له من الصحة وحتي وقت النشر لم يصدر أى بيان رسمي حول إجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
ونشرت الجريدة الرسمية في أول يناير 2019، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، تضم ممثلي وزارتي البترول والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول.
وأعلن مجلس الوزراء في يوليو 2019، عن إطلاق آلية تسعير تلقائية للوقود، تنفذ كل ثلاثة أشهر، تبدأ أكتوبر المقبل، بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، وأعلنت وزارة البترول أنه وسيلة لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية بشكل تلقائي، بطريقة معادلة سعرية تتكون من أعباء التشغيل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط الخام العالمية.
أول قرار للجنة التسعير كان خفض أسعار الوقود في شهر أكتوبر 2019، وثاني القرارت كان التثبيت في شهر يناير الماضي، وتوقعت الأبحاث والتقارير أن يكون القرار الثالث المقرر الإعلان عنه خلال ساعات هو تخفيض أسعار البنزين والسولار بنسبة 10 %.
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