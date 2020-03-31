"البترول" تكشف حقيقة إعلان أسعار الوقود الجديدة





أعلنت وزارة البترول والثورة المعدنية، عن أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضى لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام المقبلة وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.





ونفي حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، صحة أسعار الوقود المتداولة خلال شهر أبريل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضى لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام المقبلة وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.





وأوضح أن لجنة التسعير تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف وتكاليف تداول المنتجات البترولية.







