"مليون جنيه شهريا".. سامي عبد العزيز يُعلن خبرا سارا للعمالة غير المنتظمة (فيديو)





زف الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة، في إطار المبادرات الإنسانية لمواجهة أثار تداعيات فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19" على العمالة غير المنتظمة.وأوضح "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إنه تم تخصيص مليون جنيه شهريا من مؤسسة الشيخ صالح كامل للعمالة غير المنتظمة إلى أن تنتهي أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تحويل المبلغ لوزير النقل والمواصلات أول أمس.ونوه أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة بتوفير قطع غيار لـ 400 جهاز تنفس، حيث ستكون جاهزة للتشغيل في كافة مستشفيات الدولة المصرية سواء الحكومية أو الجامعية، معلنا تدشين حملة يشارك فيها رجال الأعمال تحت اسم "التنفس لن ينقطع".