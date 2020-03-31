أول رد من الأهلي على أزمة مؤمن زكريا





خرج مؤمن زكريا لاعب الاهلي السابق، فى مداخلة تليفزيونية منذ أيام عبر فيها عن حزنه خلال الفترة الماضية، ويُعاني اللاعب من أزمة صحية منذ عدة أشهر أدت إلي خروجه من قائمة الفريق الأول بالقلعة الحمراء.





وأكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي، أن المبلغ الذي أقره النادي بموافقة وزارة الشباب والرياضة بشأن المساهمة في علاج مؤمن زكريا، صدر الشيك المصرفي الخاص به منذ 45 يوما.





وقال فؤاد فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "النادي الأهلي يحرص على مساعدة مؤمن زكريا الذي لا يرتبط بعقد مع النادي وغير مقيد في قائمة الفريق الأول، مر اللاعب بظروف صحية صعبة، ونرجو من الله أن يتم شفاءه ويستكمل رحلته".





وأضاف: "عُرض ملف مؤمن زكريا على مجلس إدارة الأهلي يوم 28 يناير الماضي، وقرر النادي تحمل نفقات علاج اللاعب، وأرسلنا مذكرة إلى الجهات الإدارية يوم 30 يناير، أي بعد يومين من انعقاد المجلس".





وتابع: "قررنا المساهمة بمبلغ مليون و200 ألف جنيه على دفعتين، مما يعادل 100 ألف جنيه في الشهر، وهذه أموال عامة تخضع لرقابة صارمة من أجهزة الدولة المختلفة وبالتالي يجب موافقة الجهة الإدارية الممثلة في وزارة الشباب الرياضة برئاسة أشرف صبحي".





وواصل حديثه قائلا: "قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بإرسال خطاب إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتمت الموافقة على المساهمة لتتمثل في صرف دفعة مبدئية 600 ألف جنيه في المرحلة الأولى من العلاج، خاصة أنه من اللاعبين الذي خدموا الأهلي كثيرا".





وأتم: "وفي يوم 15 فبراير 2020 تم استخراج الشيك، أي أنه في النادي منذ 45 يوما، ومن المفترض أن يأتي مؤمن من أجل استلامه، والنادى الأهلي لن يتأخر عن دعم مؤمن على الإطلاق خلال الفترة المقبلة".



