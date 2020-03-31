الرئيس الجزائري يعلن انتاج دواء كلوروكين لما يكفي 200 ألف مواطن

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، انتاج دواء كلوروكين لما يكفي 200 ألف جزائري.

وتابع: "لدينا قدرات لمواجهة المستوى الخامس من تفشي الفيروس ولم نستخدم بعد القدرات الطبية للجيش".

وأوضح تبون، خلال تصريحاته، مساء اليوم الثلاثاء، أن آلة الإنتاج الوطني تحركت لتصنيع الأقنعة والوسائل الوقائية وستصلنا قريبا وسائل للوقاية والكشف من الصين.

وسجلت الجزائر، الثلاثاء، أثقل حصيلة في عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء في البلاد نهاية فبراير الماضي والذي امتد إلى 38 محافظة.





وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في آخر إحصائية لها، تسجيل 9 وفيات جديدة بكورونا، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 44 وفاة.





كما سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد المصابين الإجمالي بـ"كوفيد - 19" في الجزائر 716 حالة.





وحصدت محافظة البليدة أكبر عدد وفيات جديدة بـ4 حالات وفاة لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و73 عاما، وحالتي وفاة بمحافظة سطيف (شرق)، وحالة وفاة واحدة بكل من محافظات: برج بوعريريج (شرق) وتيبازة (وسط) ووهران (غرب).





وأكدت وزارة الداخلية الجزائرية، الثلاثاء، إصابة والي محافظة معسكر (غرب) عبدالخالق صيودة بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، مضيفة أنه يتلقى العلاج على غرار باقي المواطنين الذين أصيبوا بهذا الفيروس.





وبذلك، يصبح والي معسكر أول مسؤول جزائري يصاب بفيروس كورونا.