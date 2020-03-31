"قوت القلوب" يتصدر جوجل بعد حلقته الثامنة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:30 م
قوت القلوب
قوت القلوب
ريهام كمال
تصدر مسلسل قوت القلوب، قائمة الأكثر بحثًا على مؤشرات البحث جوجل، بعد عرض الحلقة الثامنة، والذي يٌعرض على قناة الحياة.

وتدور أحداث مسلسل قوت القلوب، في إطار تشويقي كوميدي، ومقسم على جزئين الأول في شهري مارس وأبريل، والجزء الثاني يُعرض بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.

مسلسل قوت القلوب بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، إسلام جمال، محمد أنور، رانيا فريد شوقي، سهر الصايغ، نورهان، فراس السعيد، مصطفى درويش، ومن تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة.

يٌعرض مسلسل قوت القلوب على شاشة الحياة الفضائية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحقق نسب مشاهدات عالية منذ بدأ عرضه.

تعود الفنانة ماجدة زكي، بمسلسل "قوت القلوب" بعد غياب عن الدراما التليفزيونية واستطاعت أن تجذب الجمهور لمتابعته ويتصدر مؤشرات البحث جوجل.

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