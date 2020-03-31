أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 31 مارس: ميسي يطرد نجم جديد.. رئيس برشلونة يفجر مفاجأة كبري حول ضم مارتينيز ونيمار.. صفقة مفاجأة تقترب من البلوجرانا

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 31 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 31 - 3 - 2020 :-





- ميسي يغازل نجم تشيلسي

تحدث اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن الإنجليزي الشاب ماسون ماونت لاعب فريق تشيلسي وعن أدائه في الفترة الأخيرة مع البلوز، وأبدى ميسي إعجابه الشديد بامكانيات ماسون ماونت، ويرى أنه من اللاعبين الشباب الذين يمتلكون قدرات كبيرة في كرة القدم، وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أن ميسي تحدث على ماونت وأنه سيكون من افضل اللاعبين في كرة القدم بالمستقبل القريب.





- مفاجأة كبرى.. رئيس برشلونة يكشف حقيقة التعاقد مع نيمار ومارتينيز في الصيف

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني حقيقة التعاقد مع الثنائي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ولاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي في الصيف، وقال بارتوميو في تصريحات حسب صحيفة "الآس"، : "فترة الإنتقالات الصيفية يتوقع دائما أن تتم عمليات تبادل اللاعبين وإتمام صفقات كبرى بين الأندية من أجل استفادة كل نادي بما يحتاجه".





- ليس جريزمان ولا كوتينيو.. ميسي يطرد نجم جديد من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني، طالب إدارة ناديه بيبيع أحد نجوم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذكرت التقارير بأن ميسي طالب إدارة البلوجرانا بيبيع الفرنسي أومتيتي مدافع الفريق الكتالوني، والاستفادة بالمقابل المادي في إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مرة أخري إلى برشلونة.





- ليس نيمار ولا مبابي.. ميسي يُطالب برشلونة بضم نجم الدوري الإنجليزي

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ميسي أبدي اعجابه الشديد بقدارت ومهارات ماسون مونت نجم تشيلسي ومنتخب إنجلترا، ونشرت الصحيفة البريطانية الشهيرة، أن ميسي أثنى على لاعب الوسط الإنجليزي، مؤكدا أن لديه القدرة على أن يصبح واحدا من أفضل نجوم العالم.





- مدافع برشلونة على رادار تشيلسي

وفقاً لصحبفة ميرور البريطانية، فإن نادي تشيلسي يسعى لضم قلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي، في الصيف المقبل، ويعاني أومتيتي من إصابة متكررة على مستوى الركبة، قلصت مشاركاته لـ16 مباراة فقط خلال الموسم الماضي، و 15 مباراة الموسم الجاري، وأشارت تقارير إسبانية، أن نادي برشلونة لا يمانع في رحيل صاحب الـ26 عاماً، شرط الحصول على مبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو.





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