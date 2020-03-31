بعد وفاة أول طبيب مصري بـ"كورونا".. مطالب برلمانية بضم الأطقم الطبية لقانون دعم أسر الشهداء

دائمًا كان يطالب الأطباء ببعض من حقوقهم، مثل بدل عدوى يتلائم مع طبية خطورة المهنة، أو زيادة تليق بهم في بدل المهن الطبية، والذي لا يتجاوز الأول 19 جنيه فقط، والثاني نحو 400 جنيه، رغم ما يتعرضون له من مخاطر يومية، سواء داخل الوحدات الطبية أو المستشفيات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى خطورة تعرضهم لعدوى الأمراض والأوبئة.





جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤخرًا، لتعطي الدولة إنذارًا بأهمية حماية الأطباء، وذلك نظرًا لدورهم في الدفاع عن حياة الشعوب والمجتمعات؛ حيث رأى الكثيرون أنهم حائط الصد الأول، ولا يقل دورهم أهمية عن دور الجيوش.





وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بضم الأطقم الطبية من الأطباء وطاقة التمريض والعاملين بالمستشفيات في مواجهة فيروس كورورنا المستجد، إلى قانون "دعم أسر الشهداء " الذي أقره البرلمان منذ عامين، والذي يكفُل لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة كافة الضمانات من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي وكل المزايا المادية والمعنوية.





وأكد النواب أن ما يقوم به الأطباء والتمريض من دور وطني لخدمة بلادهم في محاربة عدو خفي، لا يقل أهمية عن الدور الذي يقوم به ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب.



برلماني: الكوادر الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات في حالة حرب حقيقية ضد عدو خفي

برلماني: دور الأطباء في مواجهة كورونا لا يقل أهمية عن محاربة الاٍرهاب



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.





وكشفت الوزارة عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.



وأضافت أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.