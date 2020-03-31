خارجية الجزائر تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج

استدعى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الثلاثاء، سفير فرنسا لدى بلاده ليبلغه "احتجاج الجزائر الشديد" على التصريحات "الكاذبة والبغيضة وكذا القذف الذي طال الجزائر وسلطاتها في أحد البرامج التابعة لقناة تلفزيونية عمومية فرنسية".





وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن الوزير طلب من السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت، نقل هذا الاحتجاج إلى أعلى السلطات في بلاده، كما تأسف لكون هذه القناة تصر على تشويه صورة الجزائر في الوقت الذي يجب أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد19".









ولفت ذات المصدر أنه تم إبلاغ سفارة الجزائر بباريس لـ"رفع دعوى قضائية ضد هذه القناة التلفزيونية والمتدخل الذي أدلى بهذه التصريحات المشينة إزاء الجزائر".









ولم يشر بيان وزارة الخارجية إلى القناة المعنية ولا إلى خلفيات القضية، لكن مصادر إعلامية رجحت أن يكون الأمر يتعلق بما قاله متدخل في قناة "فرانس 24" أن الوفد الطبي الصيني الذي وصل الجزائر الجمعة الماضي للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، توجه في بداية الأمر لمستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة الجزائرية.