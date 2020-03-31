ميرفت وجدي عن إيناس عز الدين: "للأسف محسوبة علينا"

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كشفت الفنانة ميرفت وجدي، عن رأيها فيما فعلته المطربة إيناس عز الدين، التي ادعت إصابتها بفيروس "كورونا"، من خلال فيديوهات البث مباشر، التي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" ، وعلى جميع وسائل التواصل الإجتماعي، وبعد إجراء التحاليل اللازمة لها، تبينت سلبيتها.



و في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قالت ميرفت:"لقد تحدثت على صفحتي وقولت موقفي مما فعلته، لأنها من المؤسف تُمثلنا ومحسوبة علينا، وكانت معنا في أرب أيدول، لم أجد شئ لقوله، ولا يوجد لدي أي عذر لما فعلته، فهي أعلنت وقالت أنها مصابة وأن وزراة الصحة تواصلت معها، لأنهم علموا بأنه كان يوجد مريض كرونا على الطائرة التي تتواجد بها من المغرب، وهذا لم يحدث، ونفى هذا الكلام المتحدث الرسمي لوزراة الصحة، ونفى أنها مريضة بالكورونا".





ثم أستكملت حديثها قائلة:"البلد تعتبر مقفولة علينا، ونحن في مركب واحدة، لإما تنجي بنا لإما نغرق جميعاً، فلسنا حمل ما يحدث، ولا نستحمل أن تكذب الناس وتضللنا جميعاً، لماذا تفعل ذلك، هل من أجل الشهرة! لماذا! نأذي ناس ونجعلهم بفقدوا القدرة على النوم، من المؤسف أنها لا تستاهل خوفنا عليها ولا حتى قلقنا عليها، ولا حب الناس لها".





وأشارت قائلة:" اتصلت كثير عليها، ولم ترد عليّ، وكانت ترد على تعليقات الناس التي تتواجد في صفحتها، وتظهر في أكثر من بث مباشر".





أما عن الرسالة التي وجهتها "ميرفت" لها فقالت:"إذا كان بيننا صداقة، وهذا راجع بأنني قطعت علاقتي بها، وحذفتها من الحساب الرسمي الخاص بي على "الفيس بوك" ، وعلى جميع السوشيال ميديا، ولا أحب أن يكون ي بيننا أي معرفة بأي شكل من الأشكال، ولكن إذا وجهت رسالة لها بحق العشرة، فأقول لها "إطلعي وردي على كل الإتهامات دي" ، ولكي حق الرد، الغريب صمتك حتى الآن، على كل الإتهامات وهذا الكلام، وإذا كان الحق معكي، فأنا من أول الناس التي ستعتذر لكي".