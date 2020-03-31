لماذا توقف ملف التجديد مع رينيه فايلر؟ الأهلي يُجيب

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي النادي الأهلي لحسم تجديد تعاقده لمواسم أخري مع المدير الفنى السويسري للفريق الأول رينيه فايلر بعد النجاح الذى قدمه خلال الموسم الجاري والصعود لنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي تحدثت مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، من أجل تجديد عقوده. 

وأكد شريف فؤاد في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "فايلر مدرب جيد وتجديده واجب وبالفعل المجلس تحدث معه لتجديد عقوده"


وتابع: "الأمر ربما توقف بسبب تعليق النشاط الرياضي ولكن استمرار فايلر مع الأهلي مؤكد"

أخبار تهمك

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ حوالي 7 ساعات

محمد الباز : لن اعتذر لـ ساويرس.. "محدش أكبر من الشعب المصري"

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"البترول" تكشف حقيقة إعلان أسعار الوقود الجديدة

منذ 40 دقيقة

"الديهي" منفعلًا لرفض العائدين من الكويت الذهاب للحجر الصحي: "مش بمزاجكم"

منذ حوالي 3 ساعات

بعد شائعات تحويل سيارته الخاصة لأجرة.. هذه رسالة شيرين لـ توفيق عبد الحميد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ أقل من ساعتين

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

هاني الناظر يُعلن طريقة التخلص من فيروس كورونا.. ويطالب بتطبيقها السبت المقبل

منذ أقل من ساعتين

3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

08:48 م

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

06:50 م

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

08:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم