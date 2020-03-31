لماذا توقف ملف التجديد مع رينيه فايلر؟ الأهلي يُجيب





يسعي النادي الأهلي لحسم تجديد تعاقده لمواسم أخري مع المدير الفنى السويسري للفريق الأول رينيه فايلر بعد النجاح الذى قدمه خلال الموسم الجاري والصعود لنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.





وأكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي تحدثت مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، من أجل تجديد عقوده.





وأكد شريف فؤاد في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "فايلر مدرب جيد وتجديده واجب وبالفعل المجلس تحدث معه لتجديد عقوده"









وتابع: "الأمر ربما توقف بسبب تعليق النشاط الرياضي ولكن استمرار فايلر مع الأهلي مؤكد"



