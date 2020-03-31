الطبيب المعالج لأحمد زكي يكشف وصيته الأخيرة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:17 م
أحمد زكي
أحمد زكي
الفجر الفني
كشف الدكتور ياسر عبدالقادر، الطبيب المعالج للفنان الراحل أحمد زكي، تفاصيل وصيته الأخيرة له والتي طلب فيها عدم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وقال عبدالقادر، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الراحل أحمد زكي قال له نصا: "أبوس إيديك متبهدلنيش في أخر أيامي وبلاش اجهزة تنفس صناعي".

وكشف عبدالقادر، أن الراحل أحمد زكي فقد بصره في الأيام الأخيرة قبل رحيله بسبب مضاعفات العلاج وتدهور حالته الصحية.

وأوضح ان أحمد زكي كان يتمتى تجسيد شخصية سعد بااشا زغلول في عمل سينمائي قبل رحيله

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