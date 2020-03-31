عصام عبد الفتاح يتحدث عن أزمات التحكيم وطرق حلها

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:22 م
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
علي نبوي
تحدث عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق عن أزمات التحكيم في الفترة الأخيرة والحلول المقترحة لإعادتها إلى نصابها من جديد.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"بدايات التحكيم كان هناك اختيارات خطأ للحكام، وكل من هب ودب دخل التحكيم".

وتابع :"الغير جيدين قاموا بتكوين فيروس ألعن من كورونا، القصة كبيرة للغاية وهو ما أدى إلى ضعف أسرة التحكيم"

وواصل :"حاولنا بقدر الإمكان لكي نكون أسرة قوية خلال فترة تولينا المهمة، وحاولنا لم شمل هذه الأسرة لكي نكون قادرين على الدفاع عن التحكيم".

وزاد :"للحقيقة الفيروس أقوى من أي حد، هناك أناس قدموا تضحيات كبيرة بشكل كبير".

وواصل :"علينا عمل اختبارات غير عادية وانضباط غير عادي داخل لجنة التحكيم".

وأشار :"لا بد أن يكون هناك نظام غير عادي وقاسي جدا وأن يتم تطبيقه داخل الحكام، وإعادة صياغة هذه المنظومة".

لا بد أن يحاسب الجميع ومن يقوم بالتحدث عبر صفحات السوشيال ميديا يتم عقابه بشكل قوي".

وأردف :"بشكل عام نحن بحاجة إلى أن يتم وضع كل شئ في نصابة وتغييرات في اللوائح والنظم، وعدم الاعتماد على الحب والكره".

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