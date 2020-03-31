شاهد.. عودة مفيدة شيحة للستات وهكذا ردت على أحد المشاهدين

شهدت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، عودة الإعلامية مفيدة شيحة، ضمن الحلقة التي ناقشت طرق الوقاية من صحيًا ونفسيًا من فيروس كورونا الجديد.





خلال الحلقة ردت مفيدة شيحة على أحد المنتقدين على السوشيال ميديا، حيث قالت ردًا على متابع يدعى محمد السيد "إنها مبتفتيش"، موضحةً أن فيروس كورونا لا يوجد به روح بل يحتاج إلى جسد مستضيف للاستمرار.





تابعت موجهةً قولها لمنتقدها: إحنا مبنفتيش يا أستاذ محمد، أنت اللي معلوماتك علط، وعندنا قلنا إن الفيروس خارج جسم الإنسان لا يوجد له قيمة فمعلوماتنا حقيقية"، مضيفةً: لدينا فريق إعداد وناس متخصصة ونعلم ماذا نقول، والفيروس خارج جسم الإنسان لا يوجد له لازمة، أما داخل جسد الإنسان فيعيش ولهذا نطلب من الجميع الالتزام بالجلوس في المنزل خلال هذه الفترة.





كانت الإعلامية مفيدة شيحة انقطعت عن تقديم “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على لمدة ٣ حلقات هذا الأسبوع، لتقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وسهير جودة بمفردهما.





يذاع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة.



