بأعداد محدودة.. استنئاف احتفالات عيد القيامة بالقدس

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
أعلنت الطوائف المسيحية الثلاث في الأراضي المُقدسة فتح كنيسة القيامة واستئناف تنظيم الحج المُقدس بها.

وقالت الطوائف المسيحية الثلاثة التي تتكون من بطريركية القُدي للروم الأرثوذكس، وحُراس القبر المُقدس الفرسيسكانية، ووبطريركية القُدس للأرمن في بيان لهم، اليوم الثلاثاء، إنه عقب تطور الوضع في الأرض المقدسة، نحن رؤساء المجتمعات الثلاث الذين منحتهم العناية الإلهية نعمة وشرف الإشراف على بازيليك القبر المُقدس وكنيسة القيامة؛ نود أن نُبلغ بأن احتفالات الطوائف الأرثوذكس واللاتين والأرمن ستستمر في الامتثال للنظام الرسمي للحج المقدس. 

وأوضح البيان، أن هناك أسباب تتعلق بالسلامة ولتجنب خطر انتشار عدوى COVID-19، سيقتصر عدد المشاركين في الاحتفالات على عدد قليل من الأشخاص، والكنيسة ستكون متاحة خلال الليتورجيات فقط.


كان مجلس الكنائس في فلسطين، قد أعلن في أول شهر مارس 2020، إغلاق كنيسة المهد وعدم استقبال السياح والحجاج، استجابة لتوصيات وزارة الصحة وتعليمات محافظ بيت لحم، في إطار خطة الطوارئ التي تم اعتمادها لمواجهة فيروس كورونا، بعد الاشتباه في أربع أشخاص داخل أحد فنادق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وكانت كنيسة العائلة المقدسة للاتين في رام الله، إحتفلت مساء الأربعاء، بخدمة أربعاء الرماد، في قداس إلهي ترأسه الكاهن المساعد الأب سليمان حيفاوي، بمعاونة راعي الكنيسة الأب جمال خضر، وبمشاركة جمع غفير من أبناء الكنيسة.

وقررت وزارة السياحة منع دخول السياح لمدة 14 يومًا ومنع كل الفنادق في جميع المدن من استقبال الأجانب.

وطالبت الوزارة من المرشدين السياحيين ووكالات السياحة ومدراء الفنادق، عدم استقبال مجموعات سياحية في جميع الفنادق في فلسطين بدءًا من السادس وحتى العشرين من مارس الجاري.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من الدول، وأحدث هلعا واسعا حول العالم، وأصيب به حتى اليوم حوالي 858 ألف مصاب، وقتل نحو 42 ألف شخص، بينما تعافى نحو 177 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا قداس الهي توصيات الصحة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 4 آلاف حالة

منذ أقل من ساعتين

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

رسميا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تنسحب من القضية

منذ حوالي 8 ساعات

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

منذ حوالي 6 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 12 ساعة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ ثلث ساعة

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة بشأن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ ساعة و 12 دقيقة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل احتماع لجنة "التكوين المسكوني" بمجلس الكنائس العالمي (صور)

المطران عطا الله يستقبل وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

تقديم المشروع الخاص بالمرحلة الثانية من أعمال الترميم في كنيسة القيامة

المطران عطا الله حنا يطالب الكنائس بالدفاع عن القدس

بعد الاشتباه في 4 حالات.. إغلاق كنيسة المهد بسبب "كورونا"

إلغاء رحلات الحجاج المسيحيين إلى القدس بسبب كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:07 ص

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

07:16 ص

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

11:36 م

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

02:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم