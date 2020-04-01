بأعداد محدودة.. استنئاف احتفالات عيد القيامة بالقدس

أعلنت الطوائف المسيحية الثلاث في الأراضي المُقدسة فتح كنيسة القيامة واستئناف تنظيم الحج المُقدس بها.





وقالت الطوائف المسيحية الثلاثة التي تتكون من بطريركية القُدي للروم الأرثوذكس، وحُراس القبر المُقدس الفرسيسكانية، ووبطريركية القُدس للأرمن في بيان لهم، اليوم الثلاثاء، إنه عقب تطور الوضع في الأرض المقدسة، نحن رؤساء المجتمعات الثلاث الذين منحتهم العناية الإلهية نعمة وشرف الإشراف على بازيليك القبر المُقدس وكنيسة القيامة؛ نود أن نُبلغ بأن احتفالات الطوائف الأرثوذكس واللاتين والأرمن ستستمر في الامتثال للنظام الرسمي للحج المقدس.





وأوضح البيان، أن هناك أسباب تتعلق بالسلامة ولتجنب خطر انتشار عدوى COVID-19، سيقتصر عدد المشاركين في الاحتفالات على عدد قليل من الأشخاص، والكنيسة ستكون متاحة خلال الليتورجيات فقط.









كان مجلس الكنائس في فلسطين، قد أعلن في أول شهر مارس 2020، إغلاق كنيسة المهد وعدم استقبال السياح والحجاج، استجابة لتوصيات وزارة الصحة وتعليمات محافظ بيت لحم، في إطار خطة الطوارئ التي تم اعتمادها لمواجهة فيروس كورونا، بعد الاشتباه في أربع أشخاص داخل أحد فنادق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.





وكانت كنيسة العائلة المقدسة للاتين في رام الله، إحتفلت مساء الأربعاء، بخدمة أربعاء الرماد، في قداس إلهي ترأسه الكاهن المساعد الأب سليمان حيفاوي، بمعاونة راعي الكنيسة الأب جمال خضر، وبمشاركة جمع غفير من أبناء الكنيسة.





وقررت وزارة السياحة منع دخول السياح لمدة 14 يومًا ومنع كل الفنادق في جميع المدن من استقبال الأجانب.





وطالبت الوزارة من المرشدين السياحيين ووكالات السياحة ومدراء الفنادق، عدم استقبال مجموعات سياحية في جميع الفنادق في فلسطين بدءًا من السادس وحتى العشرين من مارس الجاري.



