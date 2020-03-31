التحالف العربي يستهدف تعزيزات حوثية في مأرب

تمكنت مدفعية الجيش الوطني اليمني، وطيران التحالف العربي، الثلاثاء، من استهداف مواقع وتجمعات وآليات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.





قال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن "مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في صرواح وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية".









وبالتزامن مع ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات تجمعات وآليات تتبع الميليشيات الحوثية، بينها أطقم محملة بتعزيزات بشرية، مما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.



