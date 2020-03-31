التحالف العربي يستهدف تعزيزات حوثية في مأرب
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:24 م
وكالات
تمكنت مدفعية الجيش الوطني اليمني، وطيران التحالف العربي، الثلاثاء، من استهداف مواقع وتجمعات وآليات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
قال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن "مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في صرواح وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية".
وبالتزامن مع ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات تجمعات وآليات تتبع الميليشيات الحوثية، بينها أطقم محملة بتعزيزات بشرية، مما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.
ويذكر أن أعلن التحالف العربي باليمن، الإثنين، بدء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية تتبع مليشيا الحوثي.
وأكد بيان للتحالف العربي، بثته قناة الإخبارية السعودية، استمراره في اتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة ضد انتهاكات مليشيا الحوثي المتعمدة باستهداف المدنيين.
وكان التحالف أكد، الأحد، أن مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن تستغل انشغال العالم بمواجهة جائحة كورونا وتهاجم الأماكن المدنية بالسعودية.
وبيّن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، أن الاستهداف الذي نفذته المليشيا بإطلاق صاروخين باليستيين تجاه مناطق مدنية بالسعودية كان متعمدا ضد المدنيين.
وقال المالكي، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام السعودية، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخين الباليستيين وتدميرهما.
وأكد أن المليشيات الحوثية ومنذ بداية العمليات العسكرية لم تنجح في تحقيق أي أهداف لها بإطلاق صواريخ باليستية أو طائرات بدون طيار.
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