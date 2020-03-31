عبد الفتاح: جهاد جريشة تلقى دعم كبير واختيارات القائمة الدولية في يد الغندور

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:32 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
علي نبوي
قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم إن جهاد جريشة تلقى دعم كبير من جانب الاتحاد لم يلقاه أي حكم أخر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"جهاد جريشة اتعمل اللي تعمل معاه لأي حكم في تاريخ مصر وتلقى دعم كبير".

وتابع :"في أكثر من بطولة كان من الممكن أن يخرج جهاد جريشة منها ولكن بتدخلي مع المهندس هاني أبو ريدة استمر فيها".

وأشار :"بطولة امم إفريقيا للمحليين في المغرب كانت أكبر شاهد على ذلك فكان هناك قرار باستبعاده من الدور الأول ولكن تدخل المهندس هاني أبو ريدة أدى لاستكماله البطولة".

واستطرد :"لا أعلم ما هو سر هجوم جهاد جريشة المتواصل على شخصي، كل ما يخص القائمة الدولية تم نقلها إلى اللجنة السابقة بقيادة جمال الغندور فهو المسئول عنها".

وواصل :"أتمنى أن يخرج جهاد جريشة ويكذب ما أقول".

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