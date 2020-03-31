عبد الفتاح: جهاد جريشة تلقى دعم كبير واختيارات القائمة الدولية في يد الغندور

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قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم إن جهاد جريشة تلقى دعم كبير من جانب الاتحاد لم يلقاه أي حكم أخر.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"جهاد جريشة اتعمل اللي تعمل معاه لأي حكم في تاريخ مصر وتلقى دعم كبير".



وتابع :"في أكثر من بطولة كان من الممكن أن يخرج جهاد جريشة منها ولكن بتدخلي مع المهندس هاني أبو ريدة استمر فيها".



وأشار :"بطولة امم إفريقيا للمحليين في المغرب كانت أكبر شاهد على ذلك فكان هناك قرار باستبعاده من الدور الأول ولكن تدخل المهندس هاني أبو ريدة أدى لاستكماله البطولة".



واستطرد :"لا أعلم ما هو سر هجوم جهاد جريشة المتواصل على شخصي، كل ما يخص القائمة الدولية تم نقلها إلى اللجنة السابقة بقيادة جمال الغندور فهو المسئول عنها".



وواصل :"أتمنى أن يخرج جهاد جريشة ويكذب ما أقول".