عصام عبد الفتاح: لست الأنسب لتولي رئاسة لجنة الحكام في الوقت الحالي
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:52 م
علي نبوي
كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق موقفه من تولي رئاسة اللجنة في الوقت الحالي خلفا لجمال الغندور.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"الفترة الحالية لست أنا الأنسب وهناك من هو أفضل مني".
وتابع :"أنا من الممكن أساعد من سيتولى هذه المهمة بكل ما أملكه من خبرات متواضعة".
وزاد :"أرى بأن أنسب شخصين لهذه الفترة الحالية لتولي لجنة الحكام هما وجيه أحمد وعزب حجاج".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"الفترة الحالية لست أنا الأنسب وهناك من هو أفضل مني".
وتابع :"أنا من الممكن أساعد من سيتولى هذه المهمة بكل ما أملكه من خبرات متواضعة".
وزاد :"أرى بأن أنسب شخصين لهذه الفترة الحالية لتولي لجنة الحكام هما وجيه أحمد وعزب حجاج".