عصام عبد الفتاح: لست الأنسب لتولي رئاسة لجنة الحكام في الوقت الحالي

Advertisements

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق موقفه من تولي رئاسة اللجنة في الوقت الحالي خلفا لجمال الغندور.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"الفترة الحالية لست أنا الأنسب وهناك من هو أفضل مني".



وتابع :"أنا من الممكن أساعد من سيتولى هذه المهمة بكل ما أملكه من خبرات متواضعة".



وزاد :"أرى بأن أنسب شخصين لهذه الفترة الحالية لتولي لجنة الحكام هما وجيه أحمد وعزب حجاج".