عصام عبد الفتاح: لست الأنسب لتولي رئاسة لجنة الحكام في الوقت الحالي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق موقفه من تولي رئاسة اللجنة في الوقت الحالي خلفا لجمال الغندور.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"الفترة الحالية لست أنا الأنسب وهناك من هو أفضل مني".

وتابع :"أنا من الممكن أساعد من سيتولى هذه المهمة بكل ما أملكه من خبرات متواضعة".

وزاد :"أرى بأن أنسب شخصين لهذه الفترة الحالية لتولي لجنة الحكام هما وجيه أحمد وعزب حجاج".

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