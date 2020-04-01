"يهده التريند".. منة جلال تهاجم إيناس عز الدين بعد إدعاءها إصابتها بـ"كورونا"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

هاجمت الفنانة منه جلال، المطربة إيناس عز الدين، بعد ادعاء الأخيرة إصابتها بفيروس كورونا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعد اجرائها التحاليل اللازمة تبيت سلبيتها.


وكتبت "منة" عبر حسابها: "استاذة ايناس عز الدين في حد يبقي عندة كروونا يطلع لايف أكتر من مرة وكل مرة ٤٠ دقيقة دة اللي بيجيلوله برد عادى ميستحملش لايف ١٠ دقائق وقبل ماتوقعى قلبونا ونتوجع عليكي وزعلانين كنتى اتاكدى ان عندك كورونا الأول.. يهده الترند".

ونشرت منشورًا آخر عبر صفحتها تتهكم فيه على إيناس عز الدين، قائلة: "كده يا فنانة مش تطلعى تطمنى جمهورك والناس اللي اتوجع قلبها عليكى والا هى الفيديوهات واللايفات من المستشفى يهده الترند يا فنانة".

ومن الجدير بالذكر أن المطربة إيناس عز الدين، ظهرت في مقطع فيديو لايف في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين تعلن فيه عن اصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من المغرب.


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