الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع السعودية ضد الحوثيين

أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، عن إدانته ما قامت به ميلشيا الحوثي الإرهابية من استهداف للأحياء السكنية بالرياض وجازان في السعودية بصواريخ باليستية.





وأكد أحمد أبو الغيط، في بيان، تضامن الجامعة مع السعودية في كافة الإجراءات التي اتخذتها للرد على هذا التصعيد الخطير.





وقال إن التصعيد العسكري في هذا التوقيت يعكس غياب الوازع الأخلاقي لدى هذه الميلشيات، التي لم تتورع عن استهداف المدنيين في هذه الظروف التي يتكاتف فيها العالم كله من أجل مواجهة تهديد مُشترك يتمثل في وباء كورونا العالمي.





وأعرب البيان عن ثقة الجامعة في قدرة المملكة على التصدي لهذه التهديدات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمنها واستقرارها.





وفجر الأحد الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في الرياض وجازان.





وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".





وأضاف المالكي، في بيان، أن "الصاروخين الباليستيين تم إطلاقهما تجاه مدينتي الرياض وجازان ولا توجد خسائر في الأرواح".