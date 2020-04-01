أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-4-2020.. المعدن الأصفر يتراجع في أول تعاملات شهر أبريل

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب في مصر

في أول تعاملات شهر أبريل واصلت أسعار الذهب التراجع بعد أن حققت مكاسب شهرية وفصلية، بضغط من تزايد الطلب على السيولة وبصفة خاصة الدولار في ظل الاجراءات الجديدة للبنك المركزي للحد من خروج الكاش في ظل قلق المواطنين من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وزيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية من أجل تخزين الغذاء لمحاولة البقاء فى المنازل لأطول فترة ممكنة لتفادي الإصابة بالجانحة الجديدة، بالإضافة لإعلان البنك المركزي الروسي التوقف عن شراء الذهب، ليتراجع سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات في مستهل التعاملات وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:

شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 788.5 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 690  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 591.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,520 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 591.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر690 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  788.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,520  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

781 إلى 785

عيار 22 

716 إلى 720

عيار 21

683 إلى 687

عيار 18

585 إلى 587

عيار 14

455 إلى 458

عيار 12

390 إلى 393

الاونصة

24.276 إلى 24.418

الجنيه الذهب

5,464 إلى 5,496

الكيلو

780.571 إلى 785.143

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 788.5جنيه         

 50.74 $

سعر الذهب عيار 22

 722.75 جنيه

 46.51 $

اسعار الذهب عيار 21

690 جنيه           

44.40 $

اسعار الذهب عيار 18

591.5 جنيه

38.06 $

سعر الذهب عيار 14

460  جنيه

29.60 $

سعر الذهب عيار 12

 394.25 جنيه

25.37 $

سعر الذهب عيار 9

295.75 جنيه

19.03 $

اسعار أوقية الذهب

24,418 جنيه

1,578 $

اسعار جنيه الذهب

5,520 جنيه

355.19 $

اسعار كيلو الذهب

788,520 جنيه

50,740 $


أسعار الذهب عالميًا:

تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 2.8 بالمائة ليسجل 1596.60 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 2 بالمائة ليسجل 1589.31 دولار للأوقية.


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