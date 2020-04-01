أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-4-2020.. المعدن الأصفر يتراجع في أول تعاملات شهر أبريل

أسعار الذهب في مصر

في أول تعاملات شهر أبريل واصلت أسعار الذهب التراجع بعد أن حققت مكاسب شهرية وفصلية، بضغط من تزايد الطلب على السيولة وبصفة خاصة الدولار في ظل الاجراءات الجديدة للبنك المركزي للحد من خروج الكاش في ظل قلق المواطنين من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وزيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية من أجل تخزين الغذاء لمحاولة البقاء فى المنازل لأطول فترة ممكنة لتفادي الإصابة بالجانحة الجديدة، بالإضافة لإعلان البنك المركزي الروسي التوقف عن شراء الذهب، ليتراجع سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات في مستهل التعاملات وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:

شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.





وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.