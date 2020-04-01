أسعار الدولار اليوم الأربعاء 1-4-2020.. محاولات لتعافي العملة الأمريكية في أبريل

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:05 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي

أسعار الدولار اليوم

إتسطاعت إجراءات البنك المركزي الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من تحجيم التغير في أسعار الدولار، حيث ساهمت الإجراءات في الحفاظ على الاقتصاد المصري وعلى قوة العملة المحلية، خاصة في ظل توجه المواطنين لشراء الدولار، ومن جانب أخر أكد البنك  على استمرار التيسير لشراء شهادات الـ 15 % من خلال التحويلات البنكية بدون حد أقصي، ومع ذلك بدأت تظهر ملامح في ارتفاع سعر الدولار في بعض البنوك الخاصة في أول تعاملات شهر أبريل اليوم الأربعاء، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.


توقعات البنك المركزي لأسعار الدولار:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.

وأشار إلى أن  البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6883

15.8181

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.72

15.80

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.70

15.80

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.73

15.83


أسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية

صعدت أسعار الدولار  مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى 1.1032 دولار، بينما هبطت أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.2 بالمائة مسجلة 107.52 ين.

واستقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.2419 دولار، كما شهد زيادة مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل مستوى 0.9622 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 99.02.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيولة البنوك سعر العملة الامريكية سعر الدولار في بنك حد أقصى توقعات سعر الدولار توقعات البنك المركزي توقعات أسعار الدولار تداعيات فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر الشهادات الادخارية اعلى عائد أسعار الدولار

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

هاني الناظر يُعلن طريقة التخلص من فيروس كورونا.. ويطالب بتطبيقها السبت المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 13 ساعة

متحدث الوزراء عن خفض أسعار البنزين: "ما تشطحوش بخيالكم"

منذ ساعة و 22 دقيقة

الحكومة تكشف عن خبر سار بشأن "محنة" كورونا

منذ 33 دقيقة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ حوالي 8 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2020.. سعر العملة الأمريكية عقب عطلة عيد الميلاد المجيد

أسعار الدولار اليوم الجمعة 24-1-2020.. العملة الأمريكية تقلص الخسائر

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28-1-2020.. العملة الأمريكية تخالف التوجه العالمي

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 4-2-2020.. وحراك طفيف بالعملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 5*2*2020.. وتراجع العملة الأمريكية في بنك واحد

أسعار الدولار اليوم الخميس 5-3-2020 في البنوك المصرية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:36 م

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

10:55 م

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

08:48 م

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم