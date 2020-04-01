أسعار الدولار اليوم الأربعاء 1-4-2020.. محاولات لتعافي العملة الأمريكية في أبريل





أسعار الدولار اليوم





إتسطاعت إجراءات البنك المركزي الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من تحجيم التغير في أسعار الدولار، حيث ساهمت الإجراءات في الحفاظ على الاقتصاد المصري وعلى قوة العملة المحلية، خاصة في ظل توجه المواطنين لشراء الدولار، ومن جانب أخر أكد البنك على استمرار التيسير لشراء شهادات الـ 15 % من خلال التحويلات البنكية بدون حد أقصي، ومع ذلك بدأت تظهر ملامح في ارتفاع سعر الدولار في بعض البنوك الخاصة في أول تعاملات شهر أبريل اليوم الأربعاء، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.









توقعات البنك المركزي لأسعار الدولار:





قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.





وأشار إلى أن البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.





أسعار الدولار اليوم في البنوك:





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.6883 15.8181 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك مصر 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 15.80 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك بلوم 15.70 15.80 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.72 15.80 سعر الدولار في بنك SAIB 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.71 15.81 سعر الدولار في بنك HSBC 15.70 15.80 سعر الدولار في المصرف العربي 15.70 15.80 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك عودة 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك المشرق 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.70 15.80 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.73 15.83







أسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية





صعدت أسعار الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى 1.1032 دولار، بينما هبطت أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.2 بالمائة مسجلة 107.52 ين.



واستقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.2419 دولار، كما شهد زيادة مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل مستوى 0.9622 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 99.02.



