ترامب: الوضع مع فيروس كورونا حالة حرب وعلينا الاستعداد

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 11:46 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الوضع مع فيروس كورونا حالة حرب، مشددا على ضرورة التكاتف لمواجهته.

وأضاف ترامب، خلال تغريداته على "تويتر"، مساء الثلاثاء: "سنمر بأسبوعين عصيبين ونريد من كل أميركي أن يستعد لهذه الأيام".

ويذكر أن أعلن الرئيس الأمريكي أن ولاية كولورادو منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بها، فيما تجاوزت الوفيات في البلاد 2100 حالة واقتربت الإصابات من 120 ألف شخص.

ورفض ترامب فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما تطرق إلى ذلك في وقت سابق لمواجهة انتشار الفيروس.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة فعلت الكثير لإبطاء انتشار فيروس كورونا خارج الصين، مضيفا أنه لولا ذلك لكانت هناك آلاف الوفيات أكثر من العدد الحالي، مؤكدا أن معدل الوفيات بفيروس كورونا سيبلغ ذروته خلال أسبوعين. 

وحذر من أنه إذا لم يلتزم الشعب الأمريكي بقواعد التباعد الاجتماعي فسيكون هناك عدد هائل من الوفيات بفيروس كورونا، مشددا على تمديد فترة العمل بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا حتى نهاية أبريل. 

وتابع ترامب: منظومتنا الصحية ظلت منهارة خلال سنوات الإدارات السابقة ولكنها الآن على درجة أفضل من الاستعداد، مضيفا أنه تم إجراء الكثير من الفحوصات، ما جعلنا نكتشف عددا كبيرا من الإصابات بفيروس كورونا. 

وأضاف ترامب أنه تم إرسال الكثير من المساعدات إلى إيطاليا للوقوف بجانبها في مواجهة انتشار فيروس كورونا 

وكان الرئيس الأمريكي قال في مؤتمر صحفي الأحد، إن فيروس كورونا المستجد "ينتشر أسرع مما نتصور"، مضيفا أنه تم إرسال العديد من أجهزة التنفس الصناعي لولايتي لويزيانا ونيوجيرسي وسنرسل الأدوات الطبية لنيويورك لمواجهة فيروس كورونا. 



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا لوقاية من فيروس كورونا كورونا دونالد ترامب حرب تباعد بفيروس التباعد الاجتماعي الاستعداد

أخبار تهمك

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تكشف عن خبر سار بشأن "محنة" كورونا

منذ 37 دقيقة

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

هاني الناظر يُعلن طريقة التخلص من فيروس كورونا.. ويطالب بتطبيقها السبت المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ حوالي 5 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 6 ساعات

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ترامب: تخصيص 2.5 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا

بسبب كورونا.. ولاية أمريكية تنوي تأجيل الانتخابات التمهيدية الرئاسية

نائب الرئيس الأمريكي يعلن خضوعه لفحص فيروس "كورونا"

بسبب كورونا.. ترامب يعلن ولاية نيوجيرسي "منطقة كوارث"

البنتاجون: الجيش الأمريكي يسجل 288 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الرئيس الأمريكي يبلغ حكام الولايات بإجراءات جديدة بشأن كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:36 م

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

10:55 م

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

08:48 م

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم