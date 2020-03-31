ترامب: الوضع مع فيروس كورونا حالة حرب وعلينا الاستعداد

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الوضع مع فيروس كورونا حالة حرب، مشددا على ضرورة التكاتف لمواجهته.





وأضاف ترامب، خلال تغريداته على "تويتر"، مساء الثلاثاء: "سنمر بأسبوعين عصيبين ونريد من كل أميركي أن يستعد لهذه الأيام".





ويذكر أن أعلن الرئيس الأمريكي أن ولاية كولورادو منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بها، فيما تجاوزت الوفيات في البلاد 2100 حالة واقتربت الإصابات من 120 ألف شخص.

ورفض ترامب فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما تطرق إلى ذلك في وقت سابق لمواجهة انتشار الفيروس.





وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة فعلت الكثير لإبطاء انتشار فيروس كورونا خارج الصين، مضيفا أنه لولا ذلك لكانت هناك آلاف الوفيات أكثر من العدد الحالي، مؤكدا أن معدل الوفيات بفيروس كورونا سيبلغ ذروته خلال أسبوعين.

وحذر من أنه إذا لم يلتزم الشعب الأمريكي بقواعد التباعد الاجتماعي فسيكون هناك عدد هائل من الوفيات بفيروس كورونا، مشددا على تمديد فترة العمل بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا حتى نهاية أبريل.

وتابع ترامب: منظومتنا الصحية ظلت منهارة خلال سنوات الإدارات السابقة ولكنها الآن على درجة أفضل من الاستعداد، مضيفا أنه تم إجراء الكثير من الفحوصات، ما جعلنا نكتشف عددا كبيرا من الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف ترامب أنه تم إرسال الكثير من المساعدات إلى إيطاليا للوقوف بجانبها في مواجهة انتشار فيروس كورونا

وكان الرئيس الأمريكي قال في مؤتمر صحفي الأحد، إن فيروس كورونا المستجد "ينتشر أسرع مما نتصور"، مضيفا أنه تم إرسال العديد من أجهزة التنفس الصناعي لولايتي لويزيانا ونيوجيرسي وسنرسل الأدوات الطبية لنيويورك لمواجهة فيروس كورونا.











