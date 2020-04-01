تفاصيل الجولة الليلية لمحافظ الدقهلية في شوارع المنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في جولة مفاجئة، حي غرب وحي شرق المنصورة، للاطمئنان على سير عملية التطهير والتعقيم ورفع الأتربة بالسيارات المكنسيه، بحضور منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد الأمين رئيس حي غرب المنصورة، ومحمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة.





تفقد المحافظ، في حي غرب المنصورة، أعمال التطهير ورفع الأتربة بشارع بورسعيد، ووجه رئيس الحي برفع جميع الأتربة، بالإضافة إلى غسل الأرصفة، واستمرار حملة التطهير يوميًا، لتشمل كافة الشوارع.





كما تفقد في حي شرق، أعمال التطهير ورفع الأتربة بشارع المضرب، وشارع والفرن، وعزبة الشال، ووجه أيضًا رئيس الحي، باستمرار حملة التطهير لتشمل كافة الشوارع، لتستعيد شوارع المنصورة رونقها وجمالها مره أخرى.





وأكد محافظ الدقهلية، أن أعمال التطهير والتعقيم ورفع الأتربة داخل شوارع المنصورة، جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، واستغلال خلو الشوارع من المواطنين والسيارات أثناء فترة الحظر، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





على صعيد آخر، شنت رئاسة حي غرب، برئاسة المحاسب محمد أمين الدمرداش، الثلاثاء، حملة لرفع الأسواق العشوائية بنطاق حي غرب مدينة المنصورة، والتي غالبًا ما تنتشر يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، حتى أصبحت شبه ثابتة، وهو ما يتعارض مع ما تنتهجه الدولة في هذه الظروف الصعبة من تقليل فرص تجمعات المواطنين في مناطق ضيقة، تقلل من فرص الوقاية من فيروس كورونا، وتساعد على انتشاره وهو ما ترفضه الدولة شكلًا وموضوعًا.





قاد الحملة الدكتور مصطفي عنان، نائب رئيس الحي، يرافقه محمد عبداللطيف نائب رئيس الحي وفريق من إدارة الإشغالات بالحي، وإدارة البيئة وإدارة الأسواق.





وقال محمد أمين الدمرداش، إن رئاسة الحي جاهزة بسلسلة من الحملات أعدتها ونسقت القائمين عليها، لتكون على مدار أيام الأسبوع، وفي شتي المجالات، من حيث النظافة ورفع الإشغالات وإيقاف وازالة أي محاولة لمخالفة والخروج عن قوانين البناء أو قيود الارتفاعات.





وأضاف "الدمرداش"، أن الهدف من الحملات هو الوصول بالحي لسابق عهده، كواجهة لمدينة المنصورة، بل ولمحافظة الدقهلية بالكامل، وزيادة مستوى الخدمات بالحي بالشكل الذي يحقق حالة الرضا لدي المواطنين، وينعكس بشكل كبير على ما يتلقوه من خدمات يقدمها الحي يوميًا، لهم وهي أهم التكليفات التي وجه بها محافظ الدقهلية، وأعطى تعليماته بضرورة أن يكون التنفيذ في أقرب وقت ممكن، شرط الدقه في التنفيذ والسرعة في الأداء كي يجد المواطن صدى حقيقي لما يتم في نطاق الحي من أعمال، وهو ما بدأناه منذ تولي رئاسة الحي منذ بداية الأسبوع الحالي.