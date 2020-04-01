مدرب شباب الأهلي: التاريخ الذي كتبه فتحي لن يفرط فيه بسهولة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:09 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
علي نبوي
كشف عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، رأيه حول مسألة تجديد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لتعاقده مع النادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"التاريخ الذي كتبه أحمد فتحي لن يفرط فيه بسهولة"

وتابع :"جزئية الأرقام المادية هي من تعطل تجديد فتحي لعقوده مع النادي الأهلي".

وأشار :"أحمد فتحي يفكر في تأمين مستقبله خاصة وأنه من الممكن أنه لن يتمكن من تجديد عقود مرة أخرى بقيمة مالية كبيرة".

وأتم :"الأمور ستسير في الاتجاه الصحيح وأعتقد بأن فتحي سيفكر بختام مشواره في النادي الأهلي، وسيكون هو خياره الأنسب".

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