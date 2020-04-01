مدرب شباب الأهلي: التاريخ الذي كتبه فتحي لن يفرط فيه بسهولة

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كشف عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، رأيه حول مسألة تجديد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لتعاقده مع النادي الأحمر.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"التاريخ الذي كتبه أحمد فتحي لن يفرط فيه بسهولة"



وتابع :"جزئية الأرقام المادية هي من تعطل تجديد فتحي لعقوده مع النادي الأهلي".



وأشار :"أحمد فتحي يفكر في تأمين مستقبله خاصة وأنه من الممكن أنه لن يتمكن من تجديد عقود مرة أخرى بقيمة مالية كبيرة".



وأتم :"الأمور ستسير في الاتجاه الصحيح وأعتقد بأن فتحي سيفكر بختام مشواره في النادي الأهلي، وسيكون هو خياره الأنسب".