عمرو أنور: حسام عاشور لن ينتقل لأي ناد أخر

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:10 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
علي نبوي
يرى عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، إنه من الصعب أن يتأقلم حسام عاشور على ناد أخر غير الأحمر بعد قرار النادي بعدم تجديد تعاقده معه.

وأضاف في تصريحات :"أرى بأن حسام عاشور بعد التاريخ الكبير الذي كتبه والتعود على الحياة داخل النادي الأهلي، فأعتقد بأن من الصعب أن يلعب في مكان أخر".

وتابع :"بالشكل الذي بدأ به حياته والذي وصل له مع النادي الأهلي، من الأفضل له أن ينهي مسيرته داخل النادي الأحمر".

وواصل :"أنا لعبت في النادي الأهلي، وشاركت مع أندية أخرى ولكني أرى بأن الموجود في النادي الأهلي غير موجود في أي ناد أخر".

أرى بأنه من الصعب أن يتأقلم حسام عاشور في أي ناد أخر غير الأهلي".

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