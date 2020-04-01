نقيب الزراعيين يوضح كوارث كوورنا على الدول الأخرى.. ويبشر المصريين

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من الدول، وأحدث هلعا واسعا حول العالم، وأصيب به حتى اليوم حوالي 858 ألف مصاب، وقتل نحو 42 ألف شخص، بينما تعافى نحو 177 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المخاوف العالمية تتزايد حول الأمن الغذائي، موضحًا أن الأمن الغذائي في الموسم الزراعي القادم سيكون مهددًا في أوروبا وبصفة خاصة فرنسا وإيطاليا، لاعتمادهما على عمالة ورادة ومهاجرين، كما أن هولندا انخفض تصديرها للجبن وبعض المنتجات الأخرى، كالأزهار التي تعرض 80% منها للتلف بسبب وقف التصدير والركود.وأوضح "خليفة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن بعض الدول التي أصابها الفيروس، تأثرت وظهر ذلك على تهافت الناس لشراء المواد الغذائية على محلات بيعها، مؤكدا على أن تهافت الناس على شراء السلع غير مبرر.وتابع أن مصر لديها مخزون ضخم من الأرز والقمح وتنتج الخضر والفاكهة بما يزيد عن استهلاكها، وتصدر الفائض، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي في مصر آمنًا، كونها أنشأت أكبر عدد من الصوب الزراعية على مستوى العالم منذ 2014، بالإضافة إلى إنشاء مزارع سمكية ومصانع الإنتاج الحيواني ومصنع الأسمدة الفوسفاتية.وأوضح نقيب الزراعيين أن مصر تزرع 2.5 مليون فدان خضروات وفاكهة سنويا، كما أن إنتاج البطاطس يصل إلى 6 ملايين طن سنويا بينما مساحة الموالح بمصر 500 ألف فدان يصل إنتاجها إلى 5 ملايين طن سنويا يصدر منها مليون طن فقط، معلقا: "لا توجد لدينا أي أزمة حالية أو مستقبلية بشأن الخضراوات أو الفاكهة.وأشار إلى أن إنتاج مصر من القمح يصل إلى 3.4 مليون فدان، ويتوقع أن تكون الإنتاجية 9 ملايين طن، لافتا إلى أن مخزون القمح يكفي 4 شهور، فضلا عن ما سيضاف إليه من المحصول الجديد.وأوضح أن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من قصب السكر، في حين إنتاج مصر من الأسماك ارتفع إلى 2 مليون طن عام 2019 بعد إنشاء عدد من المزارع السمكية، لافتا إلى أن متوسط استهلاك الفرد من الأسماك في مصر يصل إلى 20 كيلو جرام سنويا، بينما يصل المعدل العالمي إلى 18 كيلو جرام.