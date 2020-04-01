عمرو أنور: الأهلي يحتاج لتدعيم بعض المراكز

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كشف عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، عن رأيه في مدى حاجة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للتدعيم بصفقات في الصيف المقبل.



وقال أنور في تصريحات تلفزيونية :"في هذا التوقيت وفي فترة التوقف الأهلي سيستعيد لاعبيه المصابين، الصفقات هي حق أصيل للجهاز الفني وهو يعلم ما ينقص الفريق".



وأضاف :"هناك مجموعة من اللاعبين من الممكن أن لا تكون موجودة في الفريق الموسم المقبل، على سبيل المثال رمضان صبحي".



وتابع :"هناك بعض المراكز يحتاج النادي الأهلي لتدعيمها، عندما تستكمل المسابقة وفي أقرب ارتباطات سيحسم فايلر قراره بخصوص اللاعبين".