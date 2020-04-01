عمرو أنور: الأهلي يحتاج لتدعيم بعض المراكز
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:13 ص
علي نبوي
كشف عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، عن رأيه في مدى حاجة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للتدعيم بصفقات في الصيف المقبل.
وقال أنور في تصريحات تلفزيونية :"في هذا التوقيت وفي فترة التوقف الأهلي سيستعيد لاعبيه المصابين، الصفقات هي حق أصيل للجهاز الفني وهو يعلم ما ينقص الفريق".
وأضاف :"هناك مجموعة من اللاعبين من الممكن أن لا تكون موجودة في الفريق الموسم المقبل، على سبيل المثال رمضان صبحي".
وتابع :"هناك بعض المراكز يحتاج النادي الأهلي لتدعيمها، عندما تستكمل المسابقة وفي أقرب ارتباطات سيحسم فايلر قراره بخصوص اللاعبين".
وقال أنور في تصريحات تلفزيونية :"في هذا التوقيت وفي فترة التوقف الأهلي سيستعيد لاعبيه المصابين، الصفقات هي حق أصيل للجهاز الفني وهو يعلم ما ينقص الفريق".
وأضاف :"هناك مجموعة من اللاعبين من الممكن أن لا تكون موجودة في الفريق الموسم المقبل، على سبيل المثال رمضان صبحي".
وتابع :"هناك بعض المراكز يحتاج النادي الأهلي لتدعيمها، عندما تستكمل المسابقة وفي أقرب ارتباطات سيحسم فايلر قراره بخصوص اللاعبين".