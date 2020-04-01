"أمطار على هذه المناطق".. تعرف على حالة الطقس المتوقعة الأربعاء

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 1 إبريل 2020 على مدن ومحافظات الجمهورية.



وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



الوجه البحري

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، القاهرة العظمي 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمي 21 درجة والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمي 19 درجة والصغرى 15 درجه، وسوهاج العظمي 27 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمي 29 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمي 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمي 20 درجة والصغرى 08 درجات.



وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية: جنوبية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية غربية.



يذكر أن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، قال، خلال تصريحات تليفزيونية، إن سرعة الرياح ستشهد هدوء، بدأ من الغد، لافتًا أن الكتلة الهوائية تتغير نسبيًا مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد.



وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، أن ما زال هناك أستمرار لحركة الرياح المثيرة للأتربة نتيجة الرياح الجنوبية الغربية، التي تظهر على الطرق الصحراوية والأماكن المكشوفة، ووسط سيناء وعلى السواحل الشمالية الشرقية، وبمحافظات الصعيد والوجة البحري.



وحذر الدكتور محمود شاهين، المواطنين من تخفيف الملابس في هذة الايام حتي شم النسيم، على أن يكون تخفيف الملابس بشكل محدود، وأكد على أهمية متابعة النشرات الجوية باستمرار، لأن فصل الربيع سيشهد تقلبات قوية بالأحوال الجوية.

