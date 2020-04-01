تعرف على حقيقة رحيل زيزو عن الزمالك









كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق الأبيض.





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن أحمد سيد زيزو مستمر مع الفريق بشكل طبيعي ولا توجد أي نية داخل الجهاز الفني أو الإدارة بخصوص رحيله.





وأضاف المصدر ذاته بأن زيزو يعتبر واحد من القوام الرئيسي للفريق الذي نجح في التتويج ببطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري بالإضافة إلى مساهمته مع زملائه في صعود الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.





وقد قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



