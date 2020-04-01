عاجل..إصابة نجم عربي بفيروس كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
أحمد عقل
أحمد عقل

داهم فيروس كورنا المستجد " كوفيد 19 " ملاعب كرة القدم العربية بعد تأكد إصابة أحد النجوم العرب بالفيروس اللاعبين الذي تسبب منذ تفشيه في إيقاف الأنشطة الرياضية بمختلف دول العالم ولم يتحدد بعد مصيرها من العودة أو الإلغاء التام.


وسجلت العراق في الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء أول حالة إصابة في الوسط الرياضي الكروي العربي بتأكد إصابة أحمد فعل المدير الفني لفريق نادي شباب العراق الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.


وتأكدت إصابة فعل بعد أن شعر بالألآم وقرر الخضوع للتحاليل اللازمة والفحوصات الطبية التي أكدت جاءت إيجابية وجرى وضعه في العزل الصحي.


وسبق أن لعب أحمد فعل لفرق نادي الزوراء العربي بمختلف الفئات السنية قبل أن يدافع عن ألوان أندية التجارة والدفاع الجوي وكركوك وحيفا وغيرها من الأندية الأخرى.


وكانت وزارة الصحة العراقية قد أكدت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد قد وصل إلى 694 حالة بالإضافة إلى تسجيل 50 حالة وفاة.

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